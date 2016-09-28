Фестиваль «Золотой венец»: под Тюменью водили хороводы и радовались урожаю

В минувшие выходные под Тюменью прошел фестиваль славянской народной культуры «Золотой венец-2016», посвященный осеннему равноденствию — одной из переходных точек года, которая традиционно отмечается многими народами. Это пора сбора урожая, благодарности небу и земле за щедрость, оценки результатов человеческих трудов и поздравления тех, чьи усилия принесли наилучший результат.
Организаторам и участникам «Золотого венца» удалось создать теплую домашнюю атмосферу праздника на протяжении всех двух дней мероприятия. Все желающие могли посетить один из более, чем двадцати мастер-классов, где можно было научиться чему-то новому. Например, писать русской вязью, вязать, создавать обереги.
Время от времени проводились и подвижные танцевальные уроки — по парному плясу, хороводам, молодецкие забавы… Женщины, желающие навести лад и порядок в себе, учились владеть метлой прямо как в русских сказках — это было очень зрелищно и забавно!
«Мы не случайно запланировали фестиваль „Золотой венец“ на это время. Осеннее равноденствие — это одно из четырех главных космических событий года и один из главных праздников, которые отмечался в славянской культуре. Праздник давал возможность людям синхронизировать свои ритмы с ритмами Земли, ритмами космоса, которые давал людям ощущение единства, цельности, гармонии жизни. На осеннем празднике мы празднуем, конечно, урожай, результаты своих трудов. Благодарим землю и небо за тот урожай, который они дали, радуемся детям как плодам жизни, чествуем мастеров, которые достигли серьезных каких-то результатов своим трудом. И просто собираемся вместе, празднуем обряды осеннего равноденствия, пытаемся понять их, почувствовать ту культуру, которую мы потеряли, почувствовать то, что чувствовали наши предки», — говорит организатор фестиваля, директор АНО «Академия семейного благополучия» Марина Заватская.
По ее словам, в этом году фестиваль прошел в первый раз, но организаторы надеются, что он займет свое постоянное место в ряду праздников.
«На весеннее равноденствие мы проводим „Славянский базар“, на летнее солнцестояние наш любимый фестиваль купальский — „Цветок папоротника“, на осеннее равноденствие встал фестиваль „Золотой венец“. Также, планируем на зимнее солнцестояние организовать праздник», — поделилась Марина Заватская.
Интересной «изюминкой» фестиваля стала настоящая свадьба по древнему славянскому обряду.
«Семейные союзы, заключенные в этот день, считались самыми прочными, самыми стабильными и душевными», — пояснили Марина Заватская.
Надо добавить, что свадебный обряд в славянской традиции очень пышный, красивый и чувственный. Судя по радостным эмоциям и признаниям гостей, многим хотелось бы повторить свою свадьбу именно в славянской традиции.
С пустыми руками уйти с фестиваля было сложно: на ярмарке можно было приобрести много полезных товаров и сувениров ручной работы, начиная от зубного порошка на травах и иван-чая, собранного в экологически-чистой местности, заканчивая украшениями и различными оберегами.
Закончился фестиваль древним обрядом «Пир горой», который призван настраивать людей на дальнейший обильный урожай во всех отношениях. В обряде это показывается в форме игры — пира из продуктов из урожая текущего года, которым делятся все участники, радуясь его обилию и желающих друг другу еще более обильного урожая на будущий год, настраиваясь на удачу в делах и благополучие в доме.
Фото и видео: Евгений Котов