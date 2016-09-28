Фестиваль «Золотой венец»: под Тюменью водили хороводы и радовались урожаю

«Мы не случайно запланировали фестиваль „Золотой венец“ на это время. Осеннее равноденствие — это одно из четырех главных космических событий года и один из главных праздников, которые отмечался в славянской культуре. Праздник давал возможность людям синхронизировать свои ритмы с ритмами Земли, ритмами космоса, которые давал людям ощущение единства, цельности, гармонии жизни. На осеннем празднике мы празднуем, конечно, урожай, результаты своих трудов. Благодарим землю и небо за тот урожай, который они дали, радуемся детям как плодам жизни, чествуем мастеров, которые достигли серьезных каких-то результатов своим трудом. И просто собираемся вместе, празднуем обряды осеннего равноденствия, пытаемся понять их, почувствовать ту культуру, которую мы потеряли, почувствовать то, что чувствовали наши предки», — говорит организатор фестиваля, директор АНО «Академия семейного благополучия» Марина Заватская.