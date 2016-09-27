Закрылись в кризис: по каким кафе скучают тюменцы?

В Тюмени немало заведений, которые можно назвать легендарными. Как бы прискорбно это ни звучало, некоторые из них уже никогда не примут своих посетителей. Многие жители областного центра скучают и с грустью вспоминают о таких местах. Например, сюда можно отнести пиццерию «Унивек», располагавшуюся напротив торгового центра «Москва», или кафе «Лимпопо» на улице Пермякова, которое некогда заманивало к себе детей и взрослых игровыми автоматами.
Весной 2015 года прекратило свое существование бистро «Артизан», располагавшееся на улице Герцена. Как вспоминает тюменка Ольга, прощальная гастроль в этом заведении состоялась в конце марта, а уже через неделю с фасада дома на Герцена исчезла вывеска. «Для интеллектуальной тюменской публики, которые являлись завсегдатаями кафе, это стало печальной новостью. „Артизан“ был штаб-квартирой тюменского интеллектуального клуба под руководством профессора Владимира Богомякова. Каждый вечер там собирались известные нашем городе музыканты, поэты, художники, фотографы, блогеры. Именно там я познакомилась с Владимиром Глуховым и услышала стихи Богомякова в его исполнении. „Артизан“ подарил мне много приятных встреч со старыми друзьями — Павлом Анущенко, Майей Ромашевой, Андреем Зиминым, Игорем Бедаревым, а также много впечатлений от новых знакомых. Несколько раз я участвовала в тематических вечеринках дамского клуба, который создала хозяйка кафе, необыкновенная Светлана Сухарева. И теперь знаю точно, что проводить время в исключительно женском коллективе — это вовсе не скучно, как мне раньше казалось. И женские встречи не ограничиваются банальными разговорами о тряпках, детях и мужиках», — поделилась она.
Для интеллектуальной тюменской публики, которые являлись завсегдатаями кафе, это стало печальной новостью. «Артизан» был штаб-квартирой тюменского интеллектуального клуба под руководством профессора Владимира Богомякова
Также Ольга добавила о том, что «Артизан» открыл ей уникальное сливочно-сырное мороженое. Его продавали только там. «Это лакомство я полюбила навеки, хотя, к сожалению, не все мои знакомые разделяли со мной восторг от ледяного сыра, но признаюсь честно, вкуснее мороженого я в своей жизни не пробовала! Жаль, что теперь для меня оно осталось в прошлом. Как и веселые и незабываемые вечера в „Артизане“. Было очень приятно, что тебе там были всегда рады, когда бы ты туда не заявился — всех гостей встречали как родных. Не скажу, что я бывала там так часто, как бы мне хотелось. И теперь приходится только сожалеть, что вместо походов в „Артизан“ у меня часто находились какие-то неотложные дела», — заключила она.
Многие тюменцы помнят закрытие кулинармаркета «Ватрушкин». В нем в мае 2015 года побывала известная ведущая передачи «Ревиззоро» Елена Летучая. Она поставила заведению низкую оценку, отметив множество нарушений санитарных норм. Несмотря на это есть тюменцы, скучающие по этому месту. «Это была замечательная кулинария. Там были отличные пироги. Я часто покупал выпечку именно в „Ватрушкине“. Можно было поесть в заведении, либо заказать пироги на вынос», — поделился Арсений.
Приблизительно полтора года назад на улице Пермякова закрылась кофейня с названием из двух букв — «ЧК». Тюменец Владимир часто захаживал в это заведение, чтобы отдохнуть после тяжелого рабочего дня. «Я всегда был в восторге после каждого посещения „ЧК“. В этом заведении была расслабляющая атмосфера, хорошая музыка и приятные цены. С собой можно было захватить ноутбук или планшет и посидеть в интернете, попивая отличный кофе», — поделился Владимир.
Житель областного центра Геннадий ностальгирует по тайм-кафе Vinegret, прекратившему существование в феврале минувшего года. Оно располагалось на улице Кирова. «Фишка данного места состояла в том, что там находились шесть приставок Xbox. Можно было весело провести время за игрой. Также здесь можно было насладиться кальяном. По пятницам, субботам организовывали на всю ночь игру „Мафия“. По будням в тайм-кафе устраивали показы различных фильмов. Нравилось то, что за чай, кофе и печенье не нужно было платить», — поделился он.
Там на тебя бы не стали смотреть осуждающе, будь ты в рваных джинсах или в вечернем платье. Ни для кого это не имело значение. Ребята-бармены относились к тебе, как к доброму старому другу
Александра вспомнила бар MacLeod. По ее словам, в это место можно было прийти после тяжелого рабочего дня и расслабиться. «Там на тебя бы не стали смотреть осуждающе, будь ты в рваных джинсах или в вечернем платье. Ни для кого это не имело значение. Ребята-бармены относились к тебе, как к доброму старому другу. Если нужна была поддержка, они могли утешить, если пришел повеселиться — помогали», — поделилась она. Александра добавила, что в Macleod звучала любимая музыка, которую многие слушали в далекие 15 лет. Согласно ее словам, в упомянутом баре можно было забыть обо всем, петь песни во все горло, танцевать, как вздумается. «Это было замечательное место с особой атмосферой», — подытожила она.
В начале лета 2016 года в Тюмени закрылось Cafe 37. Жительница региональной столицы Елена Абрамова считает, что это место было идеальным для молодежи. «Насколько я помню, Cafe 37 радовало горожан на протяжении восьми лет. Мне нравились приятная атмосфера, царившая в заведении, и меню, поражавшее своим разнообразием. Особенно запомнились роллы. Для меня они были самыми вкусными в городе», — поделилась Абрамова.
Летом закрылся гриль-бар People`s. «Я расстроилась, когда узнала об этом. Не могу сказать, что была прям-таки завсегдатаем там, но место мне нравилось. Там было хорошо как посидеть вдвоем, так и проводить время большой компанией — отмечать праздники, смотреть спортивные трансляции. В People`s были отличные стейки, хороший выбор закусок, удобное меню с картинками, адекватные цены, приятная фоновая музыка — мало мест, где действительно устраивало бы если не все, то почти все, но People`s был именно таким. Жалко, в общем, что закрылись», — говорит тюменка Татьяна.