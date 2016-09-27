Закрылись в кризис: по каким кафе скучают тюменцы?

Также Ольга добавила о том, что «Артизан» открыл ей уникальное сливочно-сырное мороженое. Его продавали только там. «Это лакомство я полюбила навеки, хотя, к сожалению, не все мои знакомые разделяли со мной восторг от ледяного сыра, но признаюсь честно, вкуснее мороженого я в своей жизни не пробовала! Жаль, что теперь для меня оно осталось в прошлом. Как и веселые и незабываемые вечера в „Артизане“. Было очень приятно, что тебе там были всегда рады, когда бы ты туда не заявился — всех гостей встречали как родных. Не скажу, что я бывала там так часто, как бы мне хотелось. И теперь приходится только сожалеть, что вместо походов в „Артизан“ у меня часто находились какие-то неотложные дела», — заключила она.