Один день из жизни волонтера: как я ездила в гости к «Лучшему другу»

В приюте «Лучший друг» сейчас проживает примерно 120 собак и 30 кошек. Ухаживают за четвероногими друзьями такие же добровольцы, как и я. Есть постоянные волонтеры, их около 10 человек, но лишние руки нужны всегда.
Здесь нет выходных и праздников — кормить и выгуливать животных нужно регулярно. Не всегда требуется работа в самом приюте: иногда приходится перевозить животных к ветеринару, или на акции. Но сегодня перевозка не нужна, поэтому буду помогать на месте.
У каждого из сотрудников приюта свои обязанности: кто-то кормит собак, кто-то ухаживает только за кошками, а кто-то устраивает акции в поддержку приюта. Мне тоже будет чем заняться.
В приюте первыми меня встречают мордашки, выглядывающие из-за вот этих ворот
Далее нужно пройти «нюх-контроль». Меня сразу окружают виляющие хвостики в поисках чего-нибудь вкусненького и, конечно же, в ожидании ласки
Каждый гость должен записаться в журнале посещений и ознакомиться с правилами посещения приюта. Это можно сделать в бытовке волонтеров. Вот так она выглядит внутри:
Первым делом нужно накормить всех подопечных. На кормежку уходит большая часть времени работников: нужно сделать кашу собакам и сварить суп кошкам. Поскольку занимаются этим постоянные волонтеры, я для начала развожу воду по вольерам. Для этого здесь есть специальная техника
Ежемесячные расходы приюта могут достигать 85 тысяч рублей. В эту сумму входит оплата коммунальных услуг, закупка медикаментов, услуги ветеринара, оплата работы сторожей, покупка корма (в день может уходить до 25 килограммов крупы). В последнее время содержание резко выросло. В июле—августе у волонтеров ушло по 75 тысяч рублей, в предыдущие обходились 30–40 тысячами. Собак в последнее время стали отлавливать чаще и привозить больше.
Пока развозят кашу, появляется собачья дегустационная комиссия. Качество сегодняшнего обеда одобрили
После кормежки пора выгуливать четвероногих. Для этого есть отдельная огороженная зона. Собаки бегут туда с огромной радостью, ведь им практически все время приходится сидеть в тесном вольере, а на выгуле можно вдоволь порезвиться с мячиком
«Лучший друг» существует только за счет пожертвований людей, небезразличных к судьбам братьев наших меньших. Вот и сегодня к нам приехали молодые люди с пакетами гостинцев и медикаментов для животных
Приют всегда нуждается в крупах, наполнителях для лотков и мисках. Не стоит расстраиваться, если нет возможности помочь материально. Всегда можно просто прийти погулять с собаками, вычесать их или поиграть с кошками — это тоже очень важно
Котики живут в отдельном помещении
Погода на улице тем временем испортилась и я решила устроить уборку в кошачьем общежитии
Практически все животные попадают в приют с улицы. Еще не все социализированы и боятся людей. Потому к некоторым вольерам запрещено подходить без лишней необходимости
У многих из собак своя история появления в приюте. Несмотря на то, что их приходится выпускать, некоторые возвращаются обратно. Вот, например, Пальма (эту кличку ей дали в приюте). Как и все, она была привезена с улицы по программе ОСВ (отлов, стерилизация и выпуск на прежнее место обитания). До и после заселения в приют:
Пройдя восстановление после стерилизации, она была выпущена на волю. Однако бродяжья жизнь Пальме разонравилась. В один прекрасный день она вернулась к приюту, подрыла яму под воротами и уселась возле своего вольера. Теперь она приютская собака и выполняет очень важную работу — провожать всех волонтеров в конце рабочего дня до остановки.
Помимо собак и кошек, есть два пернатых жителя. Здесь они на лечении
Тем временем дождь на улице закончился, пора приступать к работе. Игры и прогулки с животными — это еще не все обязанности, чистку вольеров тоже никто не отменял
Собаки сыты, выгуляны, вычесаны. Вольеры вычищены — теперь можно и отдохнуть в «Кошкином домике». Усатым это тоже в радость — все они нуждаются в ласке. Их часто подбирают на улице больными или травмированными. Некоторых, кого не удается пристроить, привозят с передержек, если в приюте есть место. А иногда и вовсе подбрасывают
На этом мой день в приюте закончен, мои четвероногие друзья провожают меня до ворот, и мы прощаемся до следующей встречи
Вы также можете найти себе друга. У приюта «Лучший друг» есть собственный сайт и страница «ВКонакте».
Текст: Регина Тимербаева
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