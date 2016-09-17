Один день из жизни волонтера: как я ездила в гости к «Лучшему другу»

У многих из собак своя история появления в приюте. Несмотря на то, что их приходится выпускать, некоторые возвращаются обратно. Вот, например, Пальма (эту кличку ей дали в приюте). Как и все, она была привезена с улицы по программе ОСВ (отлов, стерилизация и выпуск на прежнее место обитания). До и после заселения в приют: