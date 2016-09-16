Все больше северян переезжает жить в Тюмень

Межрегиональная программа «Сотрудничество», которая реализуется Тюменской областью, Югрой и Ямалом в течение 11 лет, будет и впредь включать крупные проекты.
В Югре три субъекта сотрудничают в реализации социальных проектов — возведении школ, детских садов, а также по совершенствованию транспортной инфраструктуры округа.
«Очень важно, чтобы в программе участвовали именно крупные объекты, — подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании регионального парламента. — Это удобно с точки зрения сохранения сбалансированности программы, для оперативного принятия решений и финансирования. Если мы включим в „Сотрудничество“ сотни мелких объектов, то зависнем во множестве процедур, и администрировать программу станет гораздо тяжелее».
С точки зрения решения процедурных вопросов, сегодня все согласования по реализации программы «Сотрудничество» проходят в электронном режиме. Три субъекта-участника приняли четко прописанный регламент, согласовали все моменты.
«Если нужно внести какие-либо изменения в действие программы, мы работаем с депутатским корпусом областной думы и находим понимание. Этому помогает тот факт, что тюменская дума представлена всеми тремя субъектами, поэтому коллеги находят общий язык», — сказал Владимир Якушев.
Как корреспонденту Nashgorod.ru сообщил ранее председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, в рамках программы «Сотрудничество» Ямалу в этом году выделено 4,8 млрд рублей — это больше плановых показателей прошлого года на 15%. Для переехавших или желающих переселиться из округа на юг области есть дополнительные социальные льготы. Это в первую очередь касается сохранения доплат к пенсиям, адресной поддержки, возмещения затрат по оплате коммунальных услуг и связи, проезда в маршрутном транспорте.
Актуальны социальные выплаты на приобретение жилья ямальцам, переселяющимся на юг Тюменской области. Планируется, что в этом году их получат 70 семей.
По федеральному закону «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» социальные выплаты на приобретение жилья получат примерно 200 семей.
«Плюс к этому, — отметил Сергей Евгеньевич, — у нас действует программа окружного Фонда жилищного строительства. Именно эта организация помогает ямальцам прибрести жильё в тюменских микрорайонах Ямальский-1 и Ямальский-2».
Также уже проработан вопрос о том, чтобы ямальские семьи, имеющие троих и более детей, смогли бесплатно получить земельные участки на юге Тюменской области. Напомним, поправки в действующий Закон Тюменской области № 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» были приняты 16 июня 2016 года.