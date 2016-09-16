Все больше северян переезжает жить в Тюмень

Как корреспонденту Nashgorod.ru сообщил ранее председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, в рамках программы «Сотрудничество» Ямалу в этом году выделено 4,8 млрд рублей — это больше плановых показателей прошлого года на 15%. Для переехавших или желающих переселиться из округа на юг области есть дополнительные социальные льготы. Это в первую очередь касается сохранения доплат к пенсиям, адресной поддержки, возмещения затрат по оплате коммунальных услуг и связи, проезда в маршрутном транспорте.