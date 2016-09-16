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Погода в выходные: бабье лето в Тюмень не спешит

16 сентября 2016, 15:55
Погода в Тюмени в этом году четко реагирует на смену времен года: если лето было жарким и солнечным, то осень, как ей и положено, прохладная и дождливая. Мерзнущие в квартирах и офисах горожане мечтают, чтобы тепло хоть ненадолго вернулось, но, по данным синоптиков, бабьего лета пока не предвидится.
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Тюмень

В настоящее время в Тюмени +13 градусов, восточный ветер дует со скоростью 2 м/с. Небо серое, однако дождя пока нет. Осадки, впрочем, прогнозируют на вечер. Температура воздуха в темное время суток существенно не изменится, станет прохладнее разве что на 1–2 градуса.

Ночью и утром в субботу будет пасмурно, вероятен дождь. К радости тюменцев, к полудню немного прояснится, возможно, даже выглянет солнце. Вечер обещает быть ясным. Температурный максимум завтрашнего дня — +12 градусов. Ветер поменяет направление на южное и увеличит скорость до 4–6 м/с.

В воскресенье будет ясно, но достаточно прохладно — +8 градусов утром, +14 — в дневные часы. Ветер сохранит скорость и направление. Одевайтесь потеплее и отправляйтесь гулять по улицам осеннего города — кто знает, какие сюрпризы принесет погода в следующие выходные, в этом сентябре солнечные дни вообще на вес золота.

К примеру, в понедельник снова будет пасмурно. Временами 19 сентября возможен небольшой дождь, так что не забывайте зонт, собираясь на работу. Утром ожидается +10 градусов, к полудню воздух прогреется до +13.

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