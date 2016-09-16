Погода в выходные: бабье лето в Тюмень не спешит

Погода в Тюмени в этом году четко реагирует на смену времен года: если лето было жарким и солнечным, то осень, как ей и положено, прохладная и дождливая. Мерзнущие в квартирах и офисах горожане мечтают, чтобы тепло хоть ненадолго вернулось, но, по данным синоптиков, бабьего лета пока не предвидится.

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