Погода в выходные: бабье лето в Тюмень не спешит

В настоящее время в Тюмени +13 градусов, восточный ветер дует со скоростью 2 м/с. Небо серое, однако дождя пока нет. Осадки, впрочем, прогнозируют на вечер. Температура воздуха в темное время суток существенно не изменится, станет прохладнее разве что на 1–2 градуса.
Ночью и утром в субботу будет пасмурно, вероятен дождь. К радости тюменцев, к полудню немного прояснится, возможно, даже выглянет солнце. Вечер обещает быть ясным. Температурный максимум завтрашнего дня — +12 градусов. Ветер поменяет направление на южное и увеличит скорость до 4–6 м/с.
В воскресенье будет ясно, но достаточно прохладно — +8 градусов утром, +14 — в дневные часы. Ветер сохранит скорость и направление. Одевайтесь потеплее и отправляйтесь гулять по улицам осеннего города — кто знает, какие сюрпризы принесет погода в следующие выходные, в этом сентябре солнечные дни вообще на вес золота.
К примеру, в понедельник снова будет пасмурно. Временами 19 сентября возможен небольшой дождь, так что не забывайте зонт, собираясь на работу. Утром ожидается +10 градусов, к полудню воздух прогреется до +13.