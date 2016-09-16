Куда сходить в Тюмени в выходные:16–18 сентября

В пятницу, 16 сентября всех желающих приглашают в СК «Зодчий» (ул. Луначарского, д. 2, корп. 5) на спектакль «Я-Счастье». Это спектакль — семинар, спектакль — лаборатория, спектакль — исследование, спектакль — ретрит в котором артисты вместе со зрителем заново открывают для себя такую известную, но совершенно не познанную Вселенную человеческих отношений, состоящую из двух противоположных миров: мира мужчин и мира женщин. Начало в 19:00.