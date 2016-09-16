Куда сходить в Тюмени в выходные:16–18 сентября

Для тех, кто мечтает подтянуть английский язык или мечтает услышать голоса любимых актеров, ежедневно, начиная с 15 сентября, в кинотеатре Синема будут показывать оригинальную версию фильма «Бриджит Джонс 3» с субтитрами. Билеты на любимые места можно приобрести на сайте Синема Парка.
В пятницу, 16 сентября всех желающих приглашают в СК «Зодчий» (ул. Луначарского, д. 2, корп. 5) на спектакль «Я-Счастье». Это спектакль — семинар, спектакль — лаборатория, спектакль — исследование, спектакль — ретрит в котором артисты вместе со зрителем заново открывают для себя такую известную, но совершенно не познанную Вселенную человеческих отношений, состоящую из двух противоположных миров: мира мужчин и мира женщин. Начало в 19:00.
В этот же вечер, 16 сентября, в «Fabric bar» (ул. Молодежная, 74/4) барабанщик Карлос Родригес, (тот самый мужчина прилетевший в Тюмень с Кубы) и Сергей Жемчужников из школы «По Барабану» проведут интерактивный концерт «Традиционные ритмы Карибского бассейна». Приведут с собой друзей музыкантов, барабанщиков и не только… Начало в 20:00.
Застройщик клубного поселка «Санрайз» ООО «Инвест-силикат-стройсервис» приглашает тюменцев 17 сентября на семейный праздник по случаю технического открытия поселка. Начало мероприятия в 12.00. В программе: знакомство с клубным поселком, полевая кухня, развлечения для детей, выставка строительной техники, конкурсы на пляже.
17 сентября любители театра в Тюменской филармонии смогут посмотреть постановку Свердловского театра Музыкальной комедии — Екатерина Великая. Музыкальные хроники времен Империи в 2-х действиях. Спектакль «Екатерина Великая» — обладатель национальной театральной премии «Золотая маска». Начало в 19:00.
17 сентября, школа Real Dance проводит бесплатные открытые уроки для детей (7–16 лет) по направлениям Dancehall и Contemporary. В субботу оба направления можно будет посетить абсолютно бесплатно. Занятия пройдут в школе танца Visavis (Малыгина, 2, вход со двора, второй подъезд. Вход через домофон Visavis). Все вопросы по телефону 8-922-48-17-186.
17 сентября пройдет кастинг в камерный драматический театр «Солнце Сибири». Прошедшие отбор получат возможность заниматься в составе труппы с педагогами театра и смогут претендовать на роль в репертуарных и премьерных спектаклях этого театрального сезона! На кастинг можно и нужно записаться по телефону 8 909 734 52 35. Мероприятие пройдет в театре «Солнце Сибири», ул. Осипенко 81, (вход с Профсоюзной) 5 этаж.
В этот же день, в субботу, в клубе «Rocketa» (ул. Мурманская, 35) состоится электропрохладительный музыкальный фестиваль. Участники: «Bingo bandy club» (г. Курган), Дон Фидель, «All englines», «Ruth».
Пожалуй, главным событием воскресенья, 18 сентября, станет фестиваль «Золотая осень». В рамках фестиваля 18 сентября будут работать 182 пункта выдачи призов, в которых можно получить ценные призы. Среди них — 4 однокомнатные квартиры, 20 автомобилей марки Лада «Гранта». Остальные счастливчики могут выиграть блендеры, чайники, фены и многое другое. Всего подготовлено 350 тысяч призов.
В этот же день в России пройдет Единый день голосования. Гражданам предстоит определить состав Государственной Думы РФ на следующие пять лет, а в Тюменской области еще и выбрать депутатов регионального парламента.
Также 18 сентября в Тюмени пройдет новое городское благотворительное мероприятие — благотворительный день «Счастливы вместе». Мероприятие начнется в 12:00 в семейно-досуговом комплексе «Хранитель сказок». В программе: детские мк, взрослые мк, бьюти зона, аквагрим и аниматоры, детская фотозона с фотографами и т.д.
В воскресенье в Тюменской филармонии Свердловский государственный академический Театр Музыкальной Комедии представит музыкальную комедию-фарс в двух действиях — «Тётка Чарли» (16 +). Эта фарсовая пьеса английского драматурга Брэндона Томаса впервые увидела свет в Лондоне 29 февраля 1892 года и сразу побила все мыслимые рекорды — спектакль прошел 1466 раз, а бродвейская постановка 1893 года не сходила со сцены четыре года подряд. Начало в 19:00.