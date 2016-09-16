Как распознать мошенников на рынке труда?

4. Платное обучение перед выходом на работу/покупка спецодежды. Корпоративное обучение на старте предлагают многие компании, но только за зарплату. А вот мошенники возьмут с вас деньги, вряд ли чему-то научат и уж, тем более, не трудоустроят. Та же схема и с покупкой одежды, которая обязательна при выходе на работу.