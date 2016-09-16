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Как распознать мошенников на рынке труда?

16 сентября 2016, 10:06
Какие предложения обычно делают мошенники-работодатели на рынке труда? Что должно насторожить соискателя при выборе рабочего места? Сайт по поиску работы и подбору персонала HeadHunter составил рейтинг из пяти самых распространенных мошеннических схем.

1. Предложение оплатить информацию о вакансии. Если кадровое агентство обещает предоставить подходящие вакансий за деньги — разворачивайтесь и уходите. Такие предложения выдвигают мошенники, которые распечатывают вакансии из открытых источников (работных сайтов и газет), доступных и вам.

2. Гарантия трудоустройства. Ни одно агентство не может повлиять на выбор работодателя, а уж тем более гарантировать найм. Решение о приеме на работу наиболее подходящего кандидата остается за работодателем. А если вам предложат еще и заплатить за гарантию трудоустройства, не спешите — скорее всего, вас хотят обмануть.

3. Предложение приобрести стартовый набор продукции (косметики, бадов, учебных пособий и так далее). Обычная схема фирм, занимающихся сетевым маркетингом, которые заманивают соискателей расплывчатыми формулировками и туманными историями успеха. Люди приобретают товар для распространения и, в попытках хотя бы компенсировать свои затраты, покупают все больше и больше, вовлекая в процесс всех своих близких.

4. Платное обучение перед выходом на работу/покупка спецодежды. Корпоративное обучение на старте предлагают многие компании, но только за зарплату. А вот мошенники возьмут с вас деньги, вряд ли чему-то научат и уж, тем более, не трудоустроят. Та же схема и с покупкой одежды, которая обязательна при выходе на работу.

5. Все ответы только при личной встрече. Главная задача мошенников — пригласить вас на личную встречу, чтобы, пользуясь методами психологического воздействия, подобрать ключик даже самому осторожному и здравомыслящему человеку, принудив его оплатить какую-нибудь лжеуслугу. Даже не утруждайтесь в такой ситуации записывать адрес, куда вас приглашают.

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