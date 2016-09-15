Новый владелец: что будет с тюменским «МакДональдсом»?

Напомним, что «МакДональдс» в Тюмени открылся в 2007 году. Это событие вызвало бурю эмоций — как позитивных, так и негативных — у горожан. На форуме NashGorod.ru до сих пор идет бурное обсуждение самого популярного ресторана быстрого питания и его меню. В России периодически возникали разговоры о закрытии ресторанов сети, были пикеты и проверки, однако тюменский «МакДональдс» работал без особых помех, разве что в 2008 году был громкий скандал — житель нашего города утверждал, что обнаружил червя в бутерброде «Биг Тейсти». В 2010 году сообщалось, что тюменский «МакДональдс» один из самых популярных в России. В 2015 году в ресторане быстрого питания прошла реконструкция, в частности, появились терминалы самообслуживания.