Новый владелец: что будет с тюменским «МакДональдсом»?

У популярного в Тюмени ресторана быстрого питания — новый хозяин. Развитием бизнеса под брендом «МакДональдс» в нашем регионе теперь будет заниматься ООО «Региональная сеть предприятий питания».
Между данной организацией и ЗАО «Москва-Макдоналдс» был подписан договор коммерческой концессии. В соответствии с ним ООО «Региональная сеть предприятий питания» получает право на развитие бизнеса под брендом «МакДоналдс» в Свердловской, Тюменской, Оренбургской, Челябинской, Кировской областях, в Пермском крае, республиках Башкортостан, Татарстан, Коми, Марий-Эл, а также в Чувашии и Удмуртии.
Как сообщили корреспонденту NashGorod.ru в пресс-службе компании «МакДональдс», всем сотрудникам «МакДоналдс» в перечисленных регионах будет предложена работа в тех же ресторанах, на тех же должностях, с гарантией соблюдения всех трудовых прав.
От комментариев по поводу того, изменится ли меню и стандарты качества ресторана быстрого питания, в компании воздержались. Также без ответа остался вопрос о возможности открытия в Тюмени новых заведений бренда. «На данный момент мы считаем преждевременным давать дальнейшие комментарии до тех пор, пока процесс не будет полностью завершен», — отметили в «МакДональдс». Через некоторое время представитель компании добавил, что развитие бизнеса под брендом «МакДональдс» в нашем регионе будет продолжаться.
Между тем, по данным СМИ, в Екатеринбурге закрывается 9 из 14 ресторанов сети, сотрудники будут сокращены.
Напомним, что «МакДональдс» в Тюмени открылся в 2007 году. Это событие вызвало бурю эмоций — как позитивных, так и негативных — у горожан. На форуме NashGorod.ru до сих пор идет бурное обсуждение самого популярного ресторана быстрого питания и его меню. В России периодически возникали разговоры о закрытии ресторанов сети, были пикеты и проверки, однако тюменский «МакДональдс» работал без особых помех, разве что в 2008 году был громкий скандал — житель нашего города утверждал, что обнаружил червя в бутерброде «Биг Тейсти». В 2010 году сообщалось, что тюменский «МакДональдс» один из самых популярных в России. В 2015 году в ресторане быстрого питания прошла реконструкция, в частности, появились терминалы самообслуживания.