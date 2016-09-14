«Союз» вновь завоевал «Летний кубок»

Если верить онлайн-репортажу на сайте kvn.ru, «Союз» в схватке за «Летний кубок» смотрелся действительно по-чемпионски. В приветствии тюменцы радовали зал леворуким японцем Валерой и хором тихоокеанского флота, Артем Муратов показал очередной танец — результат акклиматизации, не обошлось и без номера про политику. «Отличное выступление», — отмечается в онлайн-трансляции. В музыкальном биатлоне «Союз» и «ДАЛС» шутили, по мнению жюри, смешнее и заработали преимущество в 0,1 балла. СТЭМ «Союза» также получился музыкальным — свой номер они показали на мотив песни «Прогулки по воде». Домашнее задание тюменцы показывали в тандеме с «ДАЛС» и смогли удивить зрителей и жюри: номера уходили «в разрыв».