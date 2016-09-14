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«Союз» вновь завоевал «Летний кубок»

14 сентября 2016, 11:06
Команду КВН «Союз» можно поздравить с очередной наградой: в минувшие выходные тюменцы завоевали во Владивостоке «Летний кубок», который традиционно разыгрывается между чемпионами Клуба веселых и находчивых.
Сюжет
Тюмень

Игра состоялась в воскресенье, 11 сентября, во Владивостоке, куда в этом году было решено перенести розыгрыш «Летнего кубка». Соперниками «союзовцев» были квнщики из команды «Сборная Камызякского края по КВНу». Встреча проходила в формате «чемпион +«: участникам встречи помогали друзья из других команд. Так, за «Союз» сыграли Тимур и Филипп из «Детективного агентства «Лунный свет», а «камызякам» помогала команда «Город Пятигорск» во главе с Ольгой Картунковой. Судили противостояние веселых и находчивых Юлий Гусман, Константин Лавроненко, Федор Бондарчук, Валдис Пельш, Михаил Галустян, Павел Лунгин и Сергей Светлаков.

Претенденты на «Летний кубок» сыграли четыре конкурса — приветствие, музыкальный биатлон, СТЭМ, музыкальное домашнее задание. В одних конкурсах команды участвовали по отдельности, в других — в тандеме «чемпион +». В любом случае, все баллы, завоеванные «ДАЛС» шли в копилку «Союзу», а Ольга Картункова и ее товарищи по команде шутили в пользу «камызяков».

Если верить онлайн-репортажу на сайте kvn.ru, «Союз» в схватке за «Летний кубок» смотрелся действительно по-чемпионски. В приветствии тюменцы радовали зал леворуким японцем Валерой и хором тихоокеанского флота, Артем Муратов показал очередной танец — результат акклиматизации, не обошлось и без номера про политику. «Отличное выступление», — отмечается в онлайн-трансляции. В музыкальном биатлоне «Союз» и «ДАЛС» шутили, по мнению жюри, смешнее и заработали преимущество в 0,1 балла. СТЭМ «Союза» также получился музыкальным — свой номер они показали на мотив песни «Прогулки по воде». Домашнее задание тюменцы показывали в тандеме с «ДАЛС» и смогли удивить зрителей и жюри: номера уходили «в разрыв».

По итогам всех конкурсов вышло, что сборная тюменцев и белгородцев опередила соперников на 0,2 балла. Таким образом, команда «Союз» во второй раз стала обладателем «Летнего кубка».

Точная дата эфира игры на «Первом канале» пока неизвестна.

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