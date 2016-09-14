Отец увез детей в неизвестном направлении: полиция не спешит вмешиваться

Информация о том, что пропали Игнат и Арина И., разошлась по социальным сетям. Сообщается, что они возвращались с папой Игорем Николаевичем на автомобиле с отдыха из Анапы в Тюмень через Москву и Московскую область. Связь с ними пропала 22 августа. Встревоженная мама детей просит откликнуться всех, кто знает что-либо о местонахождении Игната, Арины и их отца. В объявлении она призывает пользователей социальных сетей распространить информацию по различным группам и пабликам.
В социальных сетях говорится, что дети и их отец объявлены в федеральный розыск. В пресс-службе УМВД России по ХМАО подтвердили данную информацию, отметив, что некорректно обвинять мужчину в краже сына и дочери.
«Мама и папа в разводе. В настоящее время идут судебные тяжбы по поводу того, кто будет заниматься воспитанием детей. Никто из них не лишен родительских прав, соответственно у отца, как и у матери, есть право на перевозку детей по территории России без разрешения второго родителя. Действительно, папа повез детей отдыхать и не привез их обратно. Мама подала заявление в полицию в Нижневартовске (там живет Игорь Николаевич — прим.ред.), поэтому отец и дети объявлены в федеральный розыск — это обязательная процедура. Оснований задерживать мужчину у полиции при этом нет. Это семейное дело», — прокомментировали в полиции.
Там заверили, что нет оснований полагать, что детям угрожает какая-либо опасность. Мужчина выходит на связь с полицией. Более того, правоохранители знают, где примерно в настоящее время находятся отец с детьми.