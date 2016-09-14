Отец увез детей в неизвестном направлении: полиция не спешит вмешиваться

«Мама и папа в разводе. В настоящее время идут судебные тяжбы по поводу того, кто будет заниматься воспитанием детей. Никто из них не лишен родительских прав, соответственно у отца, как и у матери, есть право на перевозку детей по территории России без разрешения второго родителя. Действительно, папа повез детей отдыхать и не привез их обратно. Мама подала заявление в полицию в Нижневартовске (там живет Игорь Николаевич — прим.ред.), поэтому отец и дети объявлены в федеральный розыск — это обязательная процедура. Оснований задерживать мужчину у полиции при этом нет. Это семейное дело», — прокомментировали в полиции.