Новые автомобили пополнили парк тюменской скорой

«Служба скорой — важная составляющая в оказании медицинской помощи. Если случается беда, в первую очередь обращаются именно в скорую. Потому ее оснащение в любом регионе занимает приоритетные позиции. Специалисты, работающие в этой службе, всегда на передовой. Чтобы помогать людям, они должны иметь самую современную технику и оборудование для оказания экстренной помощи вовремя и эффективно»,- подчеркнул губернатор.