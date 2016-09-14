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Новые автомобили пополнили парк тюменской скорой

14 сентября 2016, 17:29
В Тюменскую область прибыли новые автомобили скорой помощи, оснащенные необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи и спасения жизней — тринадцать машин марки «ГАЗель» и один реанимобиль Ford.

Сегодня, 14 сентября, на Центральной площади Владимир Якушев торжественно передал ключи от новых машин тюменским медикам.

«Служба скорой — важная составляющая в оказании медицинской помощи. Если случается беда, в первую очередь обращаются именно в скорую. Потому ее оснащение в любом регионе занимает приоритетные позиции. Специалисты, работающие в этой службе, всегда на передовой. Чтобы помогать людям, они должны иметь самую современную технику и оборудование для оказания экстренной помощи вовремя и эффективно»,- подчеркнул губернатор.

#Новости#Скорая помощь#Владимир Якушев#Губернатор#Медицина#Евгений#Общество
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