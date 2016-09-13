Несколько квартир в тюменском доме перевели в нежилые без согласия жильцов

Местные жители обратились в Управу Восточного округа с сообщением о том, что собрание жильцов на самом деле не проводилось, и они своего разрешения на перевод не давали. Инициативная группа ознакомилась с материалами, находящимися на рассмотрении в Управе. Оказалось, что 21 июля 2016 года 100% собственников жилого дома по ул. Раушана Абдуллина, 3 по протоколам № 5 и № 6 согласились передать часть земельного участка и парковочные места в пользование собственнику квартир № 2 и № 27 Полине Алексеевне К. (копии протоколов имеются в распоряжении редакции интернет-портала Nashgorod.ru) При этом местные жители уверяют, что не знают Полину Алексеевну и никогда ее не видели.