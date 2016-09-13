Несколько квартир в тюменском доме перевели в нежилые без согласия жильцов

Корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru связался с инициативной группой жильцов и с их адвокатом Алексеем. Выяснилось, что на днях в их почтовых ящиках появилось уведомление о переводе жилых помещений — квартир на первом этаже в нежилые. В уведомлении указывалось, что с 10 июля по 21 июля 2016 года были проведены собрания жильцов. Якобы собственники единогласно дали свое согласие на перевод жилых помещений в нежилые, в том числе согласились на использование их общего имущества: обустройство входной группы на фасаде здания, использование парковочных мест.
«Никаких собраний не проводилось, в том числе и по поводу получения разрешения на перевод жилых помещений в нежилые, с вытекающими последствиями — обустройства входной группы и использование наших парковочных мест. Тем более, что нам самим не хватает парковок, — сообщил представитель инициативной группы микрорайона «Пятый квартал».
Местные жители обратились в Управу Восточного округа с сообщением о том, что собрание жильцов на самом деле не проводилось, и они своего разрешения на перевод не давали. Инициативная группа ознакомилась с материалами, находящимися на рассмотрении в Управе. Оказалось, что 21 июля 2016 года 100% собственников жилого дома по ул. Раушана Абдуллина, 3 по протоколам № 5 и № 6 согласились передать часть земельного участка и парковочные места в пользование собственнику квартир № 2 и № 27 Полине Алексеевне К. (копии протоколов имеются в распоряжении редакции интернет-портала Nashgorod.ru) При этом местные жители уверяют, что не знают Полину Алексеевну и никогда ее не видели.
Никаких собраний не проводилось, в том числе и по поводу получения разрешения на перевод жилых помещений в нежилые, с вытекающими последствиями — обустройства входной группы и использование наших парковочных мест.
Земельный участок, прилегающий к дому № 3 по улице Раушана Абдуллина -собственность всех жителей квартала. На территории расположено шесть многоэтажных домов, это более 400 квартир. Поэтому возмущены тем, что их имуществом распоряжаются без их ведома, не только собственники помещений этого дома, но и всего жилого комплекса.
В управе приняли заявление жильцов и уверили, что примут решение по их проблеме до 17 октября 2016 года.
Кроме этого, жители недовольны тем, что им не дали ознакомиться с протоколами № 1,2,3,4, ведь, как они утверждают, на общих собраниях, где эти бумаги подписывались, никого не было.
«Уже на протяжении полугода мы добиваемся от управляющей компании „Евродом“ посодействовать в установке за наш счет забора вокруг всего комплекса, — говорят жильцы. — В УК нам отвечают, что мы не можем набрать кворум. В данном случае есть два протокола, где 100% собственников согласились передать свое имущество неизвестному лицу. Забор нам необходим, поскольку живем рядом с самым крупным торговым центром в городе — „Кристаллом“. В праздники и выходные дни не то, что проехать, пройти невозможно — все дворы и подъезды заставлены машинами».