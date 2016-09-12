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Тюменцы увидят новое цирковое шоу

12 сентября 2016, 09:04
В тюменском цирке начнется новая цирковая программа — «Золотое турне братьев Шатировых». Это — настоящий русский экстрим!
Сюжет
Тюмень

Первое представление состоится 24 сентября. В программе примут участие звезды цирка, лауреаты и победители международных конкурсов в Монте-Карло, Китае и в Москве, заслуженные артисты России -братья Шатировы! Гимнасты, акробаты, и, конечно же, любимцы публики — клоуны!

На арену выйдет звезда кино и телевидения — Царь зверей, ручной лев Цезарь! Также покажут свое мастерство питоны, удавы, крокодилы, лошади, верблюды.

Уникальные трюки, непревзойдённые по сложности номера, признанные лучшими на международных фестивалях — все это никого не оставит равнодушным.

Ближайшие представления:

24 сентября — 16:00;

25 сентября- 12:00 и 16:00.

Телефон кассы: 46-16-11,

Детям до 5 лет бесплатно, при наличии документа подтверждающего возраст ребенка.

Более подробная информация на сайте Тюменского цирка www.circus-tyumen.ru

#Новости#Цирк#Тюмень#Марина#Культура
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