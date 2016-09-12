Тюменцы увидят новое цирковое шоу

Первое представление состоится 24 сентября. В программе примут участие звезды цирка, лауреаты и победители международных конкурсов в Монте-Карло, Китае и в Москве, заслуженные артисты России -братья Шатировы! Гимнасты, акробаты, и, конечно же, любимцы публики — клоуны!
На арену выйдет звезда кино и телевидения — Царь зверей, ручной лев Цезарь! Также покажут свое мастерство питоны, удавы, крокодилы, лошади, верблюды.
Уникальные трюки, непревзойдённые по сложности номера, признанные лучшими на международных фестивалях — все это никого не оставит равнодушным.
Ближайшие представления:
24 сентября — 16:00;
25 сентября- 12:00 и 16:00.
Телефон кассы: 46-16-11,
Детям до 5 лет бесплатно, при наличии документа подтверждающего возраст ребенка.
Более подробная информация на сайте Тюменского цирка www.circus-tyumen.ru