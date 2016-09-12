Тюменцы увидят новое цирковое шоу

Первое представление состоится 24 сентября. В программе примут участие звезды цирка, лауреаты и победители международных конкурсов в Монте-Карло, Китае и в Москве, заслуженные артисты России -братья Шатировы! Гимнасты, акробаты, и, конечно же, любимцы публики — клоуны!