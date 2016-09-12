Погода в Тюмени: дожди не закончатся

Как обещают виртуальные синоптики, с 12 по 18 сентября солнце из-за туч будет выглядывать редко, зато дождь «побалует» присутствием.
Самую низкую температуру, +12, предсказывают завтра, 13 сентября. Ветер будет дуть южный, 2 м/с, дождь. Ночью столбики термометров достигнут отметки +6 градусов.
Самые теплые дни должны наступить в четверг и пятницу, +16 градусов. При этом дожди не прекратятся. Ветер южный, 3 м/с. Ночная температура +7 градусов.
В остальные дни в областном центре будет +13 +14 градусов, ветер слабый, дождь. Ночная температура составит +7 градусов.
Сейчас за окном +11, ветер ю/в, 4 м/с. Осадков нет, ясно. Зато в течение дня синоптики обещают осадки в виде дождя.