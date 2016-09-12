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Погода в Тюмени: дожди не закончатся

12 сентября 2016, 11:48
Сентябрь в Тюмени не щедр на сюрпризы — погода на этой неделе будет такая же, как прошлая.
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Тюмень

Сентябрь в Тюмени не щедр на сюрпризы — погода на этой неделе будет такая же, как прошлая.

Как обещают виртуальные синоптики, с 12 по 18 сентября солнце из-за туч будет выглядывать редко, зато дождь «побалует» присутствием.

Самую низкую температуру, +12, предсказывают завтра, 13 сентября. Ветер будет дуть южный, 2 м/с, дождь. Ночью столбики термометров достигнут отметки +6 градусов.

Самые теплые дни должны наступить в четверг и пятницу, +16 градусов. При этом дожди не прекратятся. Ветер южный, 3 м/с. Ночная температура +7 градусов.

В остальные дни в областном центре будет +13 +14 градусов, ветер слабый, дождь. Ночная температура составит +7 градусов.

Сейчас за окном +11, ветер ю/в, 4 м/с. Осадков нет, ясно. Зато в течение дня синоптики обещают осадки в виде дождя.

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