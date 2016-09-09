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«Тюмень» сыграет на выезде в Новосибирске

9 сентября 2016, 12:54
ФК «Тюмень» готовится провести матч 12-го тура ФОНБЕТ-Первенства. В субботу, 10 сентября, соперником тюменцев в выездном матче станет «Сибирь» (Новосибирск).

Обидчики тюменской команды в первом туре Кубка России держатся на 13-ом месте турнирной таблицы с 11-ю очками в активе. У тюменцев на два балла меньше и 15-е место. Об успехах «Сибири» в нынешнем сезоне говорит то, что команда уже восемь матчей подряд не имеет поражений. Матч 11-го тура с ярославским «Шинником» новосибирцы свели к ничьей — 1:1. Тюменцы же в последнем своем выездном поединке уступили «Химкам» (3:2), дважды пропустив в самом финале.

Если брать во внимание статистику прошлого сезона, то тогда у команд наблюдался паритет: сначала «Тюмень» с крупным счетом выиграла в гостях (4:1), а затем уже «Сибирь» с ответным визитом добилась победы (1:0).

Матч начнется 10 сентября в 14:30.

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