«Тюмень» сыграет на выезде в Новосибирске

Обидчики тюменской команды в первом туре Кубка России держатся на 13-ом месте турнирной таблицы с 11-ю очками в активе. У тюменцев на два балла меньше и 15-е место. Об успехах «Сибири» в нынешнем сезоне говорит то, что команда уже восемь матчей подряд не имеет поражений. Матч 11-го тура с ярославским «Шинником» новосибирцы свели к ничьей — 1:1. Тюменцы же в последнем своем выездном поединке уступили «Химкам» (3:2), дважды пропустив в самом финале.