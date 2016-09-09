Почему жителям новостроек горячая вода дорого обходится?

Тема новостроек у тюменцев — очень актуальна. В первую очередь потому, что жизнь в новом доме — это не всегда приятные хлопоты. Так, многие новоселы, въехавшие в незаселенный дом, столкнулись с проблемой коммунальных платежей.
Заселился в новостройку — плати!
«Мы живем в новостройке, — рассказывает тюменец Николай. — В нашем доме заселено примерно 40% квартир. Остальные собственники квартир известны, но там не живут. Кто-то заключал договор с управляющей компанией, кто-то нет. Вчера было собрание, на котором глава УК сообщил следующее: за эту зиму жители заплатили за ГВС (горячая вода — прим. авт.) X рублей, а воды потратили по общедомовому счетчику — Y рублей. Y>X, поэтому „недоплаченные“ жителями деньги будут взяты со всех жильцов дома, с которыми у УК подписан договор об обслуживании. Вне зависимости от наличия счетчиков. То есть не важно, что я плачу аккуратно и даже в некотором роде стараюсь экономить. Все равно на меня упадет нехилая доплата. Нехилая, потому что прописаны еще не все, людей мало».
Пожалуй, многим знакомая ситуация. Вот еще один пример: недавно в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратился тюменец Владимир. Недавно он переехал в микрорайон «Пятый квартал». Говорит, что уже несколько месяцев им приходится платить за ГВС баснословные деньги.
Нехитрые формулы, хитрые расчеты
Корреспондент Nashgorod.ru выяснил, откуда берутся такие суммы.
Как пояснили сотрудники планово-экономического отдела управляющей компании «ДОМОВО» самые «дорогие» платежи за горячую воду — летом и в малозаселенном доме. Страшнее всего, когда эти два фактора совпадают.
«В зимний период услуги по предоставлению ГВС начисляются, исходя из использования фиксированного норматива — 0,052 гигакалории на подогрев 1 м3 воды (что в финансовом эквиваленте составляет 76,71 рублей, в перерасчете согласно тарифу, установленному на 2 полугодие 2016 года).
В летний же период фиксированного норматива нет, а для начислений применяется расчетный метод:
где — количество тепловой энергии, необходимой на подогрев 1 м3 воды для нужд горячего водоснабжения (гигакалорий на 1 м3);
— количество потребленной в расчетном периоде тепловой энергии, определенное по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии;
— объем горячей воды, потребленной в многоквартирном доме в расчетном периоде, определенный как сумма объемов горячей воды, предоставленных в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома и определенных по показаниям индивидуальных приборов учета горячей воды за расчетный период, а при отсутствии приборов учета горячей воды — исходя из нормативов потребления для жилых помещений (расчетных объемов горячей воды для нежилых помещений)».
Такая единственно-законная методика расчета представлена в Постановлении Правительства Тюменской области № 279-п от 28 мая 2014 года. Согласно ему, мы осуществляем расчет для подведомственных нам объектов.
В виду разных способов начисления в зависимости от времени года (в зависимости от наличия или отсутствия отопления), суммы разительно отличаются друг от друга. Летом ГВС значительно дороже, чем зимой.
Мы проводим среди своих собственников информационно-разъяснительную работу, чтобы они могли оптимизировать расходы на данную статью и не переплачивать. Ключевой информацией является то, что ежемесячная передача показаний индивидуальных приборов учета всем домом (или большинством из жителей, проживающих в нем) — залог экономии бюджета каждого из собственников».
Чем больше жильцов, тем меньше платить
Что касается новостроек, то здесь система аналогична, однако, как пояснили в УК «ДОМОВО», если вы приобрели квартиру, но не собираетесь проживать в ней, то для экономии на коммунальных услугах следует позаботиться о том, как будет передаваться информация по показаниям ваших индивидуальных приборов учета.
Если в квартире будут проживать квартиранты, то нужно уведомить их об обязательной передаче показаний ИПУ. Если квартира будет простаивать, то, в любом случае, следует обратиться в управляющую компанию для того, чтобы написать заявление. Согласно которому одни и те же конечные показания будут переносится из месяца в месяц сотрудниками УК в течении определенного периода, например, полугода. Не исключен и вариант того, что ежемесячно можно дублировать одни и те же конечные показания в управляющую компанию самостоятельно.
«Суть в том, что чем меньше людей из дома передает показания, тем больше у всех сумма в квитанциях. Это особенно касается лета и ГВС. Если бы передавали все, то норматив, который рассчитывается по формуле, был бы ниже, что повлекло за собой удешевление», — резюмировали в УК.