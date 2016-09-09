Почему жителям новостроек горячая вода дорого обходится?

«Мы живем в новостройке, — рассказывает тюменец Николай. — В нашем доме заселено примерно 40% квартир. Остальные собственники квартир известны, но там не живут. Кто-то заключал договор с управляющей компанией, кто-то нет. Вчера было собрание, на котором глава УК сообщил следующее: за эту зиму жители заплатили за ГВС (горячая вода — прим. авт.) X рублей, а воды потратили по общедомовому счетчику — Y рублей. Y>X, поэтому „недоплаченные“ жителями деньги будут взяты со всех жильцов дома, с которыми у УК подписан договор об обслуживании. Вне зависимости от наличия счетчиков. То есть не важно, что я плачу аккуратно и даже в некотором роде стараюсь экономить. Все равно на меня упадет нехилая доплата. Нехилая, потому что прописаны еще не все, людей мало».