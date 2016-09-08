В Тюмени частично перекроют улицу Щербакова

Как сообщает МКУ "Тюменьгортранс", движение машин по одной из главных улиц Заречья прекратится в 12 часов ночи с пятницу на субботу, 10 сентября. Вновь открыть дорогу для проезда транспорта дорожники планируют к 5 утра воскресенья.
На время проведения работ изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы № 8, 20, 36, 48, 51, 78, 120, 124, 128, 128к, 129, 135, 135к, 140, 145, 147, 152, 156 в направлении центра города пойдут в объезд по улицам Дружбы, Солнечному проезду и далее – по Щербакова. В обратном направлении автобусы будут следовать по ул. Газовиков, Алебашевской, Дружбы и далее – по Щербакова.
Маршруты № 6, 32, 34, 37, 65, 66, 68, 69 объедут перекрытый участок вдоль ул. Щербакова.
Пользователей автодорог просят принять информацию к сведению, учитывать при планировании поездок и соблюдать требования дорожных знаков.