В Тюмени частично перекроют улицу Щербакова

На время проведения работ изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы № 8, 20, 36, 48, 51, 78, 120, 124, 128, 128к, 129, 135, 135к, 140, 145, 147, 152, 156 в направлении центра города пойдут в объезд по улицам Дружбы, Солнечному проезду и далее – по Щербакова. В обратном направлении автобусы будут следовать по ул. Газовиков, Алебашевской, Дружбы и далее – по Щербакова.