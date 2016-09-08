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В Тюмени частично перекроют улицу Щербакова

8 сентября 2016, 12:52
С дорожными затруднениями могут столкнуться в ближайшие дни тюменцы, живущие в заречной части города. В связи с проведением плановых работ в областном центре перекроют участок улицы Щербакова в районе перекрестка с улицей Газовиков.

Как сообщает МКУ "Тюменьгортранс", движение машин по одной из главных улиц Заречья прекратится в 12 часов ночи с пятницу на субботу, 10 сентября. Вновь открыть дорогу для проезда транспорта дорожники планируют к 5 утра воскресенья.

На время проведения работ изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы № 8, 20, 36, 48, 51, 78, 120, 124, 128, 128к, 129, 135, 135к, 140, 145, 147, 152, 156 в направлении центра города пойдут в объезд по улицам Дружбы, Солнечному проезду и далее – по Щербакова. В обратном направлении автобусы будут следовать по ул. Газовиков, Алебашевской, Дружбы и далее – по Щербакова.

Маршруты № 6, 32, 34, 37, 65, 66, 68, 69 объедут перекрытый участок вдоль ул. Щербакова.

Пользователей автодорог просят принять информацию к сведению, учитывать при планировании поездок и соблюдать требования дорожных знаков.

#Новости#Ул Щербакова#Тюменьгортранс#Ограничение движения#Транспорт#Евгений#Общество
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