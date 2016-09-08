Тюменские вузы увеличили проходной балл по ЕГЭ

В то же время, отмечается в исследовании, в последние годы наметился еще один важный критерий оценки — количество победителей предметных олимпиад, поступающих в вузы. Развитие олимпиадного движения в стране также увеличивает качество приема в вузах страны. Большим количеством олимпиадников, впрочем, ни один тюменский вуз похвастаться не может: в ТюмГУ в этом году их всего трое, ТюмГМУ — один, в ТИУ и остальных вузах — ни одного.