Тюменские вузы увеличили проходной балл по ЕГЭ

Как следует из сводной таблицы, во время прошлогодней вступительной кампании абитуриентам ТюмГУ предстояло набрать 67,7 балла — увеличение составило 6,7 процента. В общей сложности на бюджетное обучение там зачислено 463 студента.
Также увеличил вступительный барьер Тюменский государственный медицинский университет, где проходной балл и в прошлом году оставался достаточно высоким — 73,5 против 74,3. На третьем месте среди тюменских вузов — государственный университет культуры и искусств. В этом году для успешного поступления туда выпускнику бы потребовалось набрать 74,1 балла, в прошлом году — 64,8.
Повысился проходной балл и у недавно образованного Тюменского индустриального университета: 65,4 балла против 63,6. В этом году там будет обучатся более 1,5 тысяч студентов бюджетного отделения.
В Государственном аграрном университете Северного Зауралья проходной балл увеличился незначительно — с 52,7 до 53,1.
В целом, главный вывод, который сделали авторы исследования: вузов-«троечников» в этой приемной кампании стало гораздо меньше. Среди высших учебных заведений с бюджетным набором более 300 человек 23 университета набрали более 80 баллов — в прошлом году таких вузов было всего 19.
Тройка лидеров не изменилась: самый высокий средний балл ЕГЭ в 2016 году показали абитуриенты Московского государственного института международных отношений (95,4), второе место занимает Московский физико-технический институт (93,8), на третьем — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, 92,4 балла). На четвертом месте — Санкт-Петербургский государственный университет (90 баллов), а пятую строчку рейтинга разделяют Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Москва) и Московский государственный университет им. М.В Ломоносова (87,8).
В то же время, отмечается в исследовании, в последние годы наметился еще один важный критерий оценки — количество победителей предметных олимпиад, поступающих в вузы. Развитие олимпиадного движения в стране также увеличивает качество приема в вузах страны. Большим количеством олимпиадников, впрочем, ни один тюменский вуз похвастаться не может: в ТюмГУ в этом году их всего трое, ТюмГМУ — один, в ТИУ и остальных вузах — ни одного.