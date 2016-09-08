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«Евровидение — 2017» могут отдать России

8 сентября 2016, 14:53
Россия может получить право на проведение конкурса «Евровидение — 2017». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Европейского вещательного союза, который владеет правами на песенный конкурс.

Как отмечает издание, победитель конкурса Украина до сих пор не определилась с местом проведения мероприятия, а также с источниками его финансирования. Если украинские власти не смогут дать четких ответов, тогда право принять «Евровидение» следующего года перейдет к другой стране.

Согласно правилам ЕВС, номинальным хозяином должна стать Австралия, которая заняла второе место в конкурсе этого года. Однако сам он не может пройти вне Европы, поэтому шанс на проведение получает и Россия, занявшая третье место. Если Украину все-таки лишат прав на конкурс, то Австралия и Россия станут соорганизаторами мероприятия.

Победителем конкурса «Евровидение — 2016» в Стокгольме стала певица Джамала, после чего на Украине рассмотрели несколько городов-претендентов, которые могли бы стать местом проведения. После отборочного этапа в финал вышли Киев, Днепр (бывший Днепропетровск) и Одесса. Тем не менее до настоящего момента окончательное место конкурса до сих пор не названо из-за «финансовых проблем».

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