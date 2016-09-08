«Евровидение — 2017» могут отдать России

Победителем конкурса «Евровидение — 2016» в Стокгольме стала певица Джамала, после чего на Украине рассмотрели несколько городов-претендентов, которые могли бы стать местом проведения. После отборочного этапа в финал вышли Киев, Днепр (бывший Днепропетровск) и Одесса. Тем не менее до настоящего момента окончательное место конкурса до сих пор не названо из-за «финансовых проблем».