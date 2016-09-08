«Бен-Гур» с гламурной бородой и без мотивации

Пересмотры и отступления от романа Лью Уоллеса «Бен-Гур: история Христа», по которому ставили оба фильма, начинаются уже с первых кадров, где Иуда Бен-Гур (Джек Хьюстон), который в российском дубляже почему-то именуется Джудо, и римлянин Мессала (Тоби Кеббелл) не просто друзья, а сводные братья. Мать Иуды недолюбливает Мессалу, особенно после неудачных скачек на лошадях в самом начале картины. Гордый, но бедный римлянин уходит из семьи с мотивацией добиться славы и избавиться от позорного прошлого своего деда. Уже в походе Мессала встречает будущего префекта Иудеи Понтия Пилата, с которым возвращается обратно в Иерусалим.
Такова завязка истории, которая должна повествовать о чести, личном мужестве, патриотизме, христианских ценностях и всепрощении. И тут как в паззле: фрагменты вроде бы стыкуются, но одни выглядят четче, а другие совсем затерты. Вот, допустим, какова мотивация принца Бен-Гура в самом начале картины? Чтобы не было конфликтов с завоевателями-римлянами, был мир и взаимное сосуществование. Но римляне изначально не настроены на это — они ж захватчики в конце-концов и действуют по своему разумению. Вот, например, воруют надгробные камни с могил иудеев, чтобы построить свой адский колизей для гонок на колесницах. Однажды ночью римских легионеров застают за осквернением и режут прямо на кладбище. Следуют массовые репрессии и поиски заговорщиков-зелотов, которые собственно борются за свободу (и не раз за экранное время с пафосом говорят об этом).
А главный герой, хоть и остается патриотом, не выдавая Мессале одного из выживших налетчиков, при своем показном миролюбии и нейтралитете все равно выглядит пошловатым богатым лицемером. Он в общем-то патриот своего народа, но как бы не при делах вовсе.
Ну а дальнейшие события как раз показывают, что сохранять нейтралитет в захваченной стране не получится: Иуду Бен-Гура хватают и продают в рабство на галеры после неудачного покушения на Понтия Пилата. Мать и сестра казнены, жилище в запустении, а сам он вынужден пять лет тягать весла и получать плетьми по спине. Но даже после всего этого Бен-Гур остается как бы и не при чем вовсе. С галер он освобождается лишь по воле случая (или благодаря божьему промыслу — смотря, как это трактовать). Это все в полную противоположность тому, классическому иудейскому принцу в исполнении Чарлтона Хестона, который взял судьбу в собственные руки, спасая римского консула от пиратов. Да и в дальнейшем на гонку колесниц, чтобы поквитаться с Мессалой, Бен-Гур попадает в общем-то случайно. Его чудом подбирают на берегу, чудом не выдают римлянам и опять же благодаря чуду делают наездником. Где, черт возьми, сила воли и мотивация героя?
Сюжетное развитие в картине можно описать всем известной библейской максимой: «На все Воля Божья». Видимо, именно это и следует воспринимать главным месседжем режиссера. Христиане, да и в принципе верующие, наверняка найдут здесь для себя много близкого.
Тем более, что и Иисус, который то и дело появляется в кадре, проповедует это непротивление злу насилием, а возлюбленная Эстер (Назанин Бондиади) предостерегает Иуду от мести. Да и вообще — счастье и хеппи-энд у всей семьи наступает только тогда, когда все друг друга простили и дружно ускакали в закат. Даже Мессала (!) всего лишь потерял ногу и нашел примирение с названным братом, хотя вообще должен был погибнуть после смачного падения с колесницы. Зачем вообще его бездыханное тело на руках у радостной толпы демонстрировали зрителю? Неуклюжесть сценарных ходов проявила себя даже в такой малости.
Вот в чем современному Бен-Гуру нельзя отказать, так это в блокбастерной эпичности — фильм стал определенно современнее. Несмотря на то, что батальных сцен на экранное время практически нет, но сняты они красиво и даже с выдумкой. Ну а финальная гонка на колесницах — это, очевидно, привет Бекмамбетова Ридли Скотту с его батальными сценами в «Гладиаторе». Хотя в динамике заезд колесниц в «Бен-Гуре» явно проигрывает.
И одновременно вместе с эпичностью и показным реализмом режиссер густо намазал на свое полотно неуместного гламура: нищие показательно неряшливые, римские солдаты все как на подбор в красных плащах и никогда не снимают аммуницию, растаманские дреды у персонажа Моргана Фримана слишком длинные, а борода главного героя выглядит так, будто он ее каждый день моет с шампунем и подравнивает триммером.
Одним словом, попытка пересказать старую историю у Бекмамбетова получилась довольно слабой и схематичной. Почитатели старых фильмов наверняка не найдут никакой причины предпочесть нового «Бен-Гура» оскароносной классике. Впрочем, выдался неплохой шанс сравнить, как снимали раньше и как это делают сейчас.