«Бен-Гур» с гламурной бородой и без мотивации

Ну а дальнейшие события как раз показывают, что сохранять нейтралитет в захваченной стране не получится: Иуду Бен-Гура хватают и продают в рабство на галеры после неудачного покушения на Понтия Пилата. Мать и сестра казнены, жилище в запустении, а сам он вынужден пять лет тягать весла и получать плетьми по спине. Но даже после всего этого Бен-Гур остается как бы и не при чем вовсе. С галер он освобождается лишь по воле случая (или благодаря божьему промыслу — смотря, как это трактовать). Это все в полную противоположность тому, классическому иудейскому принцу в исполнении Чарлтона Хестона, который взял судьбу в собственные руки, спасая римского консула от пиратов. Да и в дальнейшем на гонку колесниц, чтобы поквитаться с Мессалой, Бен-Гур попадает в общем-то случайно. Его чудом подбирают на берегу, чудом не выдают римлянам и опять же благодаря чуду делают наездником. Где, черт возьми, сила воли и мотивация героя?