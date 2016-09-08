Актеры Тюменского театра кукол едут на Международный фестиваль

Для тюменских зрителей готовится новая программа брендового праздника «День именинника». Ее автор и постановщик Наталья Явныч рассказала, что это будет красочное и весёлое мини-представление в фойе перед спектаклем под названием «Приключения Красной Шапочки». В малом зале впервые тоже будет проходить чествование именинников месяца. 24 сентября деток, родившихся в этом месяце, можно будет привести в театр бесплатно.