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Актеры Тюменского театра кукол едут на Международный фестиваль

8 сентября 2016, 09:29
В Тюменском театре кукол радостные хлопоты — идут сборы на Международный фестиваль «Вятка — город детства». Два года назад коллектив взял там гран-при, поэтому приглашён в нынешнюю конкурсную программу без отборочного просмотра. Поедет спектакль «Волшебное кольцо», фантазия по сказкам Шергина. Автор пьесы и режиссёр спектакля заслуженный артист РФ Сергей Грязнов и художник заслуженный работник культуры РФ Сергей Перепёлкин также поедут в Киров.
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Тюмень

В Тюменском театре кукол радостные хлопоты — идут сборы на Международный фестиваль «Вятка — город детства». Два года назад коллектив взял там гран-при, поэтому приглашён в нынешнюю конкурсную программу без отборочного просмотра. Поедет спектакль «Волшебное кольцо», фантазия по сказкам Шергина. Автор пьесы и режиссёр спектакля заслуженный артист РФ Сергей Грязнов и художник заслуженный работник культуры РФ Сергей Перепёлкин также поедут в Киров.

Для тюменских зрителей готовится новая программа брендового праздника «День именинника». Ее автор и постановщик Наталья Явныч рассказала, что это будет красочное и весёлое мини-представление в фойе перед спектаклем под названием «Приключения Красной Шапочки». В малом зале впервые тоже будет проходить чествование именинников месяца. 24 сентября деток, родившихся в этом месяце, можно будет привести в театр бесплатно.

С 12 сентября в театре открыта продажа абонементов — выгодной и удобной формы общения с театром.

В ближайшие выходные в малом зале детишек самого младшего возраста (от 3 лет) ждёт премьера «Курочки Рябы», а в большом «Три поросёнка» — для малышей и «Золушка» — для ребят постарше.

#Новости#Театр кукол#Тюмень#Марина#Культура
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