Местные авиалинии: куда можно улететь из Тобольска?

О существовании аэропорта во втором по величине городе региона мы несколько раз слышали ранее. Собеседники старшего возраста рассказывали, что во времена СССР существовала сеть провинциальных аэродромов, и почти в любой райцентр можно было добраться по воздуху. Вспоминая такие истории по пути в Тобольск мы предполагали, что увидим почти не действующее летное поле, откуда изредка взлетают «кукурузники». В пользу этой версии говорило и то, что найти аэропорт оказалось нелегко — поворот к нему с федеральной трассы никак не отмечен. То, что мы ошибались, стало ясно только по приезду.