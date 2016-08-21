Местные авиалинии: куда можно улететь из Тобольска?

Посвящается дню Воздушного Флота России
Впрочем, следует оговориться — по формальным причинам гордый титул «аэропорт» сегодня сохранился только у главных авиационных ворот Тюмени, все остальные предприятия скромно именуются аэродромами или посадочными площадками. Тем не менее, все они регулярно принимают самолеты и вертолеты, а большинство из них еще и обслуживают пассажиров.
Некоторое время назад услуги такой посадочной площадки потребовались и корреспондентам NashGorod.ru — работая над одним из материалов мы направились в район, куда «только самолетом можно долететь» — в Заболотье. Помощь в поездке журналистов к нетронутой и почти неизвестной горожанам земле оказали сотрудники авиакомпании ЗАО «ЮТэйр».
Неизвестный аэропорт
Первоначально представлялось, что наше путешествие начнется в Плеханово. Действительно, откуда еще по мнению типичных тюменцев летают легкомоторные самолеты?! Тем не менее, в этот раз дорога в небо начиналась в двух с половиной сотнях километров от областного центра — в Тобольске.
О существовании аэропорта во втором по величине городе региона мы несколько раз слышали ранее. Собеседники старшего возраста рассказывали, что во времена СССР существовала сеть провинциальных аэродромов, и почти в любой райцентр можно было добраться по воздуху. Вспоминая такие истории по пути в Тобольск мы предполагали, что увидим почти не действующее летное поле, откуда изредка взлетают «кукурузники». В пользу этой версии говорило и то, что найти аэропорт оказалось нелегко — поворот к нему с федеральной трассы никак не отмечен. То, что мы ошибались, стало ясно только по приезду.
Еще на подходе к деревне Медянки Татарские, где расположена посадочная площадка мы услышали шум взлетающего вертолета. «Быстрее снимать! Неизвестно, будут ли еще сегодня вылеты!», — звучала первая мысль.
Когда несколько часов спустя мы поделились нашими впечатлениями с тобольскими авиаторами, те отметили, что такая первая реакция — обычное дело. «Даже многие тоболяки не знают, что на окраине города действует такое предприятие. Нередко приходится встречать людей, которые даже не верят, что в Тобольске есть аэропорт», — пояснили собеседники.
Рощино в миниатюре
На пороге аэровокзала нас встретил начальник площадки Геннадий Зубарев. Короткая экскурсия по зданию, в котором работают два окна регистрации, зал ожидания и буфет. Здесь все как в крупных аэропортах, только скромнее и несколько проще. Есть даже комната матери и ребенка и зал для VIP. Тут же в одном из кабинетов разместилась небольшая диспетчерская, обслуживающая частоту «транзит» (радиоканал для решения общих вопросов). Самим движением воздушных судов здесь не управляют — эти функции переданы в Тюмень, в филиал госкорпорации по ОрВД.
Вместе с сотрудниками воздушной гавани выходим на перрон, где стоят несколько Ми-8 готовых к вылету. На стоянках работают техники, мимо проезжает топливозаправщик. Действительно, «Рощино в миниатюре»… Кстати, интенсивность воздушного движения здесь не ниже чем в некоторых международных аэропортах — вертолеты взлетают и садятся почти каждые полчаса.
Несколько минут гуляем по летному полю, делаем фотографии.
Как мы выяснили позже, такая технология была некогда позаимствована в военной авиации — там она применялась для быстрого оборудования временных аэродромов. Впрочем, как показала практика Тобольского аэропорта, плиты вполне применимы и для постоянной эксплуатации.
По словам Геннадия Зубарева, строительство искусственной полосы потребовалось, когда в советское время возникла необходимость массовых перевозок по воздуху — самолеты из Тобольска летали в Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард и даже в Москву. Сегодня дела предприятия выглядят более скромно — главным образом отсюда летают вертолеты, выполняющие рейсы по заказам компаний нефтегазового сектора.
Вместе с тем, каждую весну в Тобольске начинается сезон перевозок по местным авиалиниям. Самолеты Ан-2 доставляют пассажиров и почту в те места, где нет асфальта — в Кускургуль, Лайтамак, Вершинские и другие деревни и села, куда так и не дошли современные шоссе. На одном из таких бипланов мы и собирались продолжить путь.
Во время покупки авиабилетов (билеты, кстати, «настоящие» — на традиционных бланках) до Кускургуля удивились ценам — всего 350 рублей за полет продолжительностью около часа. Местные авиаперевозки дотируются бюджетом Тюменской области, и пассажиры платят лишь десятую часть от себестоимости поездки. В противном случае цена для сельских жителей оказалась бы непомерно высокой.
Как оказалось, риск появления пассажиров, решивших покататься на досуге, невелик. Для этого сделано все возможное. Заранее из Тобольска можно забронировать лишь несколько билетов на весь самолет, а бронирование билетов на обратную дорогу невозможно — их продают в пункте отправления в порядке живой очереди.
Зарегистрировавшись на рейс, решаем перекусить в буфете. Геннадий Зубарев настоятельно рекомендовал подкрепиться перед дальнейшей дорогой и попробовать местную выпечку. Оказалось, кормят действительно вкусно, по-домашнему. В это же время начинается обеденный перерыв у сотрудников аэродрома.
— А куда летите? — спрашивает один из техников
— В Кускургуль, в Заболотье…
— На Ан-2? И вы решили поесть перед этим? Напрасно! Это же вам не Ту-154 и не Boeing!
Стоит заметить, низким уровнем комфорта в таком самолете нас пугали еще за несколько дней до командировки. Впрочем, это никого не пугало — оба корреспондента хорошо переносили полеты.
После обеда дожидаемся посадки на самолет в кабинете диспетчеров. Наш борт задерживается на предыдущем задании в связи с метеоусловиями. Над Тобольском грозовое небо, но метеослужба обнадеживает — непогода движется на восток. Примерно через час Ан-2 появляется над полосой и после короткого пробега заруливает на стоянку.
Пора в путь…
Биплан ждет нас в самом конце перрона. Еще одна проверка билетов, и мы занимаем места в салоне. В сравнении с магистральными лайнерами, здесь значительно меньше места. Непривычно и то, как рассаживают пассажиров — сидения здесь расположены вдоль бортов. Впрочем, салон весьма уютный. Стены обшиты пластиком, на окнах фирменные занавески, посадочные места мягкие…
Разглядывание салона прерывает второй пилот. Короткий инструктаж по безопасности во время полета и «кукурузник», фыркнув мотором, трогается с места. Через минуту оказываемся на плитах полосы. Вопреки ожиданиям, на рифленой поверхности плит самолет не трясет. Амортизаторы шасси гасят колебания, и Ан-2 катится мягко, словно по бетону.
Через несколько секунд двигатель взвывает взлетным режимом. Биплан разбегается по полосе и плавно уходит в небо. В отличие от больших реактивных братьев, этот «птенец» отрывается неторопливо, здесь нет знакомого эффекта, когда пейзаж под крылом почти моментально превращается в мозаику из полей и лесополос. По ощущениям взлет больше напоминает подъем на лифте.
Еще минуту спустя понимаем, что все страшные истории про маломоторную авиацию больше похожи на вымысел впечатлительных людей, нежели на правду. Вибрация от воздушного винта есть, но она очень ненавязчивая. Самолет действительно летит не так ровно, как магистральные лайнеры, но никаких и «воздушных ям» мы не заметили. Возможно, нам просто повезло с экипажем — наш комфорт и безопасность обеспечивали двое опытных пилотов, налетавших не одну тысячу часов.
Снизу проносятся леса, время от времени мелькают озера. Время в полете идет незаметно. Тем временем биплан начинает снижаться — нас ждет первая промежуточная посадка в селе Лайтамак. Короткое снижение по глиссаде заканчивается довольно ощутимой тряской — полоса здесь «полевая», не имеющая покрытия. Пару сотен метров катимся по кочкам и подруливаем к небольшому домику — это местный «терминал». Короткая передышка, новый взлет и спустя еще одну остановку оказываемся у цели.
Не это ли «Дорога Жизни»?
Жизни села Кускургуль NashGorod.ru посвятил отдельный материал — жизнь здесь слишком необычная, чтобы описывать ее одним абзацем. Пообщавшись с жителями Заболотья, бежим на аэродром. Здесь, в маленьком домике оформляем обратные билеты, регистрируемся и садимся в уже знакомый салон.
За окном вновь леса и бескрайние болота. Мотор биплана монотонно гудит, подталкивая к раздумьям. Главная мысль в голове — как назвать эти авиалинии одним словом? Обычно фразу «дорога жизни» не используют, когда речь идет о мирном времени. Этот эпитет все же имеет военное происхождение. Вместе с тем, именно так хочется именовать воздушные мосты соединяющие города региона с отдаленными деревнями, селами, месторождениями, буровыми вышками. Транспортные нити, протянувшиеся по небу, зачатую не имеют альтернативы, и эти маршруты будут действовать благодаря тем, кто в это воскресенье, 21 августа, отмечает свой профессиональный праздник.