Как правильно питаться в жару?

Помните рекламные ролики, в которых холодный напиток сладко пенится в запотевшем стакане? Газировку со льдом в жару пить не следует. И не только потому, что можно подхватить ангину.
«Сладкие напитки плохо утоляют жажду и к тому же заставляют стремительно подниматься и падать уровень сахара в крови. Значит, почти сразу захочется пить снова», — отметили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
По словам главного специалиста департамента здравоохранения Тюменской области Валентины Серовой, необходимо пить простую воду комнатной температуры. Она лучше всего утолит жажду и не окажет неблагоприятного воздействия на горло.
Не рекомендуется злоупотреблять жирной, тяжелой, то есть высококалорийной пищей — мясом, к примеру. Больше нужно употреблять в пищу овощей, зелени, фруктов и ягод
Как считают ученые, потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, следовательно, нашему организму летом нужна менее калорийная пища.
«Не стоит принимать сильно соленую пищу, потому что это будет вызывать дополнительную жажду. Не рекомендуется злоупотреблять жирной, тяжелой, то есть высококалорийной пищей — мясом, к примеру. Больше нужно употреблять в пищу овощей, зелени, фруктов и ягод, которые сами по себе тоже содержат большое количество влаги», — говорит заведующая отделением, врач-гастроэнтеролог первой категории КДЦ «Эндос» Ксения Гуляева.
По той же причине в летнем меню хорошо бы оставить и супы. Они также являются дополнительным источником жидкости. Однако жирным и наваристым супам стоит предпочесть легкие холодные — гаспачо, окрошку, свекольник.
Мясо можно заменить рыбой или морепродуктами. А если уж захочется именно говядины или свинины, просто подольше их готовьте. Тогда организму, который в жару тратит много сил на терморегуляцию, будет проще их переваривать.
Предпочтите наваристым супам легкие холодные — окрошку, гаспачо, свекольник
Ксения Гуляева, как и все врачи, советует употреблять достаточно много жидкости: простая вода, морсы, компоты, некрепкий чай. Не стоит пить соки, газированные напитки, которые содержат много сахара.
Не стоит думать, что отсутствие аппетита в жару — это хороший способ похудеть. Организм должен получать пищу регулярно, чтобы желудок систематически вырабатывал сок, чтобы кишечник функционировал без перебоев, а уровень сахара в крови оставался стабильным. Так что есть даже в сильную жару нужно. Не пропускайте завтрак, обед и ужин, устраивайте себе легкие перекусы.
По большому счету, все советы врачей сводятся к одному: надо восполнять потери жидкости и не нагружать свой организм, сердечно-сосудистую систему. И тогда жаркое лето принесет только удовольствие!