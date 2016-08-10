Как правильно питаться в жару?

Тюменцы получили долгожданную жару. Насущный вопрос для горожан: как облегчить себе жизнь в летний зной и снизить нагрузку на организм. Врачи советуют не только не забывать про головные уборы и солнцезащитные средства, но и правильно питаться. Что же следует есть и пить в жару?

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