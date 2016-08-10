Большой плюс — работе минус? Каково тем, кто трудится в жарких условиях

Раджур, главный повар в палатке с шаурмой: Жара на улице, от печки еще жарко. Вентилятор есть, но он не сильно помогает. Много воды пьем. Работаем сейчас вдвоем, чтобы тот, кто устал и перегрелся, мог выйти на улицу немного отдохнуть. Меняемся примерно каждые 15 минут, иначе сильно жарко. С продуктами все хорошо — они в холодильнике, не портятся, мясо постоянно жарится, печка не выключается. Я в своей продукции уверен. В жару шаурму меньше покупают, особенный спад — в послеобеденное время и до вечера. После восьми, когда жара спадет, начинается ажиотаж, люди до ночи идут. Вообще в жару очень тяжело работать. Если бы я не любил свое дело, все бы бросил. Но я люблю свою работу, посетителей, мнение каждого из покупателей мне действительно важно. Если каждый будет заниматься тем, что любит, все будет прекрасно.