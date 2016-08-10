Большой плюс — работе минус? Каково тем, кто трудится в жарких условиях

Интернет-портал Nashgorod.ru узнал, как спасаются от жары водители и кондукторы автобусов, уличные торговцы, люди в форме.
Юрий, инспектор ДПС: В жару работать тяжело, но мы стараемся, несем службу. Форма из ткани, которая практически не дышит, нагревается сильно, теплообмена нет — получается, что жарко вдвойне. Как спасаемся от жары? Пьем прохладную воду, стараемся находиться в тени, не стоять на солнцепеке. Однако если есть задача находиться на конкретном месте, и там солнце, конечно, выполняем свою работу добросовестно. Никаких послаблений в службе из-за жары нет — смена 12 часов, обеденный перерыв по расписанию. В обмороки никто не падает. При мне, по крайней мере, таких случаев не было, хотя допускаю, что это возможно — организмы у всех разные.
Тамара, пекарь одной из тюменских кондитерских фабрик: Кондиционеров у нас нет — предприятие старое. У печек при этом работать жарко, температура воздуха рядом с ними ощущается как 50 градусов. Тяжело, конечно, но нас спасают вентиляторы, у каждого свой. Кстати, есть хитрость — если поставить возле вентилятора тазик с водой, воздух будет лучше охлаждаться. Еще в жару мы пьем много воды. Сложно, но нам идут навстречу — на днях начальство заметило, как жарко в цеху, и отпустило домой раньше. В целом, к жаре мы уже привыкли, а другим такие условия сложно выдержать: однажды к нам пришла работница с соседнего цеха и потеряла сознание. Работы меньше в такую погоду: людям не так хочется сладкого, тортиков, все переходят на фрукты.
Ольга, кондуктор: В жару в автобусе действительно очень жарко и душно — он ведь железный, сильно нагревается. Приходится постоянно держать окна открытыми, иначе буквально дышать нечем. На конечной нужно открывать все двери, проветривать. Чтобы было менее жарко, можно положить на шею полотенце, смоченное холодной водой, иногда даже на конечной прохладной водой обливаюсь. Ну и одежду стоит выбирать легкую, из натуральных тканей, но приличную — никаких ультракоротких шортов.
Раджур, главный повар в палатке с шаурмой: Жара на улице, от печки еще жарко. Вентилятор есть, но он не сильно помогает. Много воды пьем. Работаем сейчас вдвоем, чтобы тот, кто устал и перегрелся, мог выйти на улицу немного отдохнуть. Меняемся примерно каждые 15 минут, иначе сильно жарко. С продуктами все хорошо — они в холодильнике, не портятся, мясо постоянно жарится, печка не выключается. Я в своей продукции уверен. В жару шаурму меньше покупают, особенный спад — в послеобеденное время и до вечера. После восьми, когда жара спадет, начинается ажиотаж, люди до ночи идут. Вообще в жару очень тяжело работать. Если бы я не любил свое дело, все бы бросил. Но я люблю свою работу, посетителей, мнение каждого из покупателей мне действительно важно. Если каждый будет заниматься тем, что любит, все будет прекрасно.
Евгений, фотограф: Ничего оригинального не могу сказать: приходиться работать в жару — и работаю. Хотя в самую жару, конечно, в любом случае лучше не снимать. И солнце в любую погоду больше враг, чем друг фотографа, поэтому тень приходится искать постоянно.
Владимир, водитель автобуса № 25: Градусник на улице показывает +35, а в кабине еще жарче — она практически не продувается, даже если форточки открыты. Включаю обдув, но это мало спасает от жары. Но работать надо — что делать. На конечной поливаю голову и шею водой, становится легче. Пассажиры бывает, что ворчат: мол, в автобусе душно слишком. А мы что можем сделать? Конечно, жалко, что кондиционера нет. Говорят, что в Сочи, в Минске на таких же автобусах, как у меня, установлены кондиционеры. Но нам такую технику дали, мы работаем.
Татьяна, продавец овощей на стихийном рынке: В жару торговать тяжеловато, но куда деваться. В тенечке зной меньше чувствуется, поэтому важно приехать пораньше и занять место, иначе придется стоять на солнцепеке. На случай, если места в тени не останется, беру с собой зонт. Рабочий день может длиться с 9 утра до 9 вечера — все зависит от активности покупателей. Всегда беру с собой горячий чай с травами в термосе — он лучше всего утоляет жажду.