Жара в Тюмени: пробки и пляжный ажиотаж

«Что все эти люди делают в четверг на пляже? Кто поднимает экономику страны?», — удивляется в своем Instagram радиоведущий Баграт Давыдов, накануне посетивший пруд Лесной. Ему вторит предприниматель Максим Поспелов с пляжа на Липовом: «Кто все эти люди, которые здесь с трех часов в четверг?»
Стремление убежать от жары и духоты вызывает дикие пробки на пути к самым популярным озерам. Машины стоят в километровых заторах на Ялуторовском тракте (едут на Андреевское озеро), на Салаирском (база отдыха «Верхний Бор»), Велижанском (озеро Липовое), оживленное движение по автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский, которая ведет на базу отдыха «Боровое». Городские пруды (Утиный, Южный) тоже не страдают от недостатка внимания, независимо, разрешено на них купание или нет.
Такой ажиотаж будит предпринимательскую жилку. А. Лопатин прислал в раздел «Проблемы» следующую жалобу: «На Голубых озёрах в Мулашах какие-то молодые люди перегородили машиной проезд к озеру и за проезд взимали деньги». В администрации Муллашинского муниципального образования NashGorod.ru рассказали, что оба берега озера находятся в частной собственности, поэтому происходящее там они не регулируют. С автором связаться не удалось, поэтому мы не знаем, в какой части пляжа занимались вымоганием денег.
В целом, известно, что вход на пляж платный: на базу отдыха «Затерянный рай» — 350 рублей, на «дикую» часть — 150 рублей с машины или 100 рублей с человека.
Напоминаем, что официально разрешенными местами для купания в Тюменью и под городом являются базы «Пруд Лесной», «Верхний Бор» и озеро Липовое.
Делитесь в комментариях паролями и явками: любимыми местами для купания и стоимостью входа / въезда.