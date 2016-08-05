Жара в Тюмени: пробки и пляжный ажиотаж

Такой ажиотаж будит предпринимательскую жилку. А. Лопатин прислал в раздел «Проблемы» следующую жалобу: «На Голубых озёрах в Мулашах какие-то молодые люди перегородили машиной проезд к озеру и за проезд взимали деньги». В администрации Муллашинского муниципального образования NashGorod.ru рассказали, что оба берега озера находятся в частной собственности, поэтому происходящее там они не регулируют. С автором связаться не удалось, поэтому мы не знаем, в какой части пляжа занимались вымоганием денег.