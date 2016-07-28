ДТП с животным: кто виноват и что делать

На дорогах Тюменской области в последнее время все чаще и чаще стали происходить аварии с участием животных. Всего с начала года произошло 43 подобных ДТП. Такую цифру озвучил представитель регионального отделения Ассоциации юристов России Ярослав Ильин в эфире программы «Открытая школа права» на «Авторадио».
«Недавно лось через лобовое стекло влетел в салон, и водитель чудом не получил травм. Это удивительный случай, потому что масса лося может достигать 600 килограмм, и когда он на скорости влетает в авто, удар обычно приходится в верхнюю часть автомобиля. В ГИБДД сообщали, что около 20 лет назад был зафиксирован и такой случай, когда лось то ли сразу копытами попал, то ли уже просто в конвульсиях потом убил четырех человек в машине», — отметил он.
Ярослав Ильин также подробно рассказал как быть и что делать водителю, если он сбил на дороге животное.
«Такие ДТП делятся на два вида. Когда виновником аварии является водитель и когда — владелец животного или погонщик скота. Отмечу, что в столкновении с диким животным всегда будет виноват водитель», — уточнил юрист.
Если по вине водителя пострадало домашнее животное, его хозяин может обратиться в страховую компанию автомобилиста — в России, согласно статье 137 Гражданского кодекса, животное является имуществом человека, поэтому по ОСАГО страховая компания обязана возместить потерпевшему ущерб. «Если она отказывается это делать, можно попробовать решить вопрос в гражданском порядке. Хорошо, если у вас на руках будут все документы данной аварии, оформленные сотрудниками полиции», — подчеркнул Ярослав Ильин.
Он напомнил, что правила перегона скота регулируются правилами дорожного движения. Согласно им запрещено перегонять животных на автомагистралях, по цементобетонным и асфальтированным дорогам при наличии иных путей, через железнодорожные пути вне специально отведенных для этого мест, нельзя оставлять скот на дороге без надзора. Животных нужно перегонять в светлое время суток и направлять как можно ближе к правому краю дороги, если отсутствуют иные пути. Есть в России и административная ответственность за выпас скота в черте города.
«Если ДТП произошло по вине владельца животного либо погонщика, то тут у нас практика ведется следующим образом. Получить выплату по ОСАГО не получится — ответственность пастуха за выпас у нас не страхуется, но можно обратиться к страховщику по каско, если ваш автомобиль застрахован подобным образом. Вред, нанесенный имуществу, должен быть возмещен в полном объеме лицом, причинившем этот вред. Если вред причинен животным вследствие ненадлежащего контроля за его поведением, то ответственность перекладывается на владельца, и в отношении него можно с иском идти в суд.
Кроме того, можно взыскать с виновника ДТП и моральный вред. Согласно Гражданскому кодексу, пострадавший также может требовать полного возмещения причиненных убытков. Под убытками понимаются расходы, которые человек произвел или планирует произвести для восстановления нарушенного права: утрата или повреждение имущества, неполученные из-за этого доходы, то есть упущенная выгода. Например, вы являетесь водителем такси и попадаете в ДТП по вине погонщика скота. Автомобиль — ваше единственное средство заработка, и пока он восстанавливается, вы можете требовать в судебном порядке возместить вам упущенную выгоду за период простоя», — пояснил представитель Ассоциации.
Стоит добавить, что дорожный знак 1.27 «Дикие животные» относится к категории предупреждающих. Предупреждающие знаки информируют водителя о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке. «Очень часто суды цепляются за эту формулировку, и в случаях, когда на дорогу внезапно выбегает дикое животное, пишут „водитель не принял мер, соответствующих обстановке“. Такой знак устанавливается на участках дорог, которые проходят по территории заповедников, охотничьих хозяйств, лесных массивов и других местах, где возможно появление диких животных. Сам по себе знак каких-либо ограничений, предписаний, рекомендаций не накладывает, поэтому водитель должен руководствоваться общими требованиями правил дорожного движения. Знак 1.27 лишь предупреждает вас о приближению к месту, где могут обитать дикие животные. Но это вовсе не значит, что перед вами на дорогу обязательно выскочит лось. Равно как и не значит обратное, если такого знака на дороге нет», — добавил Ярослав Ильин.
Если ДТП с животным все-таки произошло, водителю необходимо остановиться, не перемещать животное до приезда сотрудников ГИБДД (следует помнить, что травмированный зверь может нанести вам какие-либо повреждения), включить аварийку, выставить знак, и обязательно постараться как можно скорее зафиксировать ДТП с привязкой к местности на телефон или видеорегистратор. Необходимо сразу же позвонить в Единую службу спасения 112 и подробно описать ситуацию.
«Они передадут информацию в ГИБДД и в службу охраны животного мира, для прибытия на место ветеринаров. О том, чтобы забрать с собой, к примеру, лося, и речи быть не должно. Стоит помнить, что дикое животное — это собственность государства, поэтому с водителя могут потребовать возмещения ущерба, нанесенного дикой природе», — подытожил юрист.