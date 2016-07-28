ДТП с животным: кто виноват и что делать

Стоит добавить, что дорожный знак 1.27 «Дикие животные» относится к категории предупреждающих. Предупреждающие знаки информируют водителя о приближении к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке. «Очень часто суды цепляются за эту формулировку, и в случаях, когда на дорогу внезапно выбегает дикое животное, пишут „водитель не принял мер, соответствующих обстановке“. Такой знак устанавливается на участках дорог, которые проходят по территории заповедников, охотничьих хозяйств, лесных массивов и других местах, где возможно появление диких животных. Сам по себе знак каких-либо ограничений, предписаний, рекомендаций не накладывает, поэтому водитель должен руководствоваться общими требованиями правил дорожного движения. Знак 1.27 лишь предупреждает вас о приближению к месту, где могут обитать дикие животные. Но это вовсе не значит, что перед вами на дорогу обязательно выскочит лось. Равно как и не значит обратное, если такого знака на дороге нет», — добавил Ярослав Ильин.