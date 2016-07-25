Где поесть в День города: уличная еда бесплатно и на продажу

«430-летие будут отмечать по всему городу, главное — правильно сориентироваться, куда пойти. Я рекомендую начать на Первомайской, где будет проходить фестиваль „Кофе улиц“. Не хочу говорить, что это по-европейски, это лучше — по-тюменски. Потом нужно поучаствовать в массовом отжимании, а затем — отправиться на набережную. По-моему, все самое интересное будет там. Кроме экстрим-феста и фестиваля водных видов спорта, а также выступления диджея Грува, там пройдет барбекю-фест. Состязание будет „куриное“, дегустация будет бесплатной», — рассказала президент некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства Тюменской области» Ольга Михайлова. Можно будет попробовать вкусное мясо и овощи, приготовленные на гриле.