Где поесть в День города: уличная еда бесплатно и на продажу

Уличная еда — одна из туристических достопримечательностей. В День города, который пройдет 30 июля, уделят пристальное внимание этому аспекту городской культуры: состоятся мероприятие, посвященное кухне разных народов, а также фестиваль барбекю. На праздничных площадках будут работать 174 точки, торгующие едой.
«430-летие будут отмечать по всему городу, главное — правильно сориентироваться, куда пойти. Я рекомендую начать на Первомайской, где будет проходить фестиваль „Кофе улиц“. Не хочу говорить, что это по-европейски, это лучше — по-тюменски. Потом нужно поучаствовать в массовом отжимании, а затем — отправиться на набережную. По-моему, все самое интересное будет там. Кроме экстрим-феста и фестиваля водных видов спорта, а также выступления диджея Грува, там пройдет барбекю-фест. Состязание будет „куриное“, дегустация будет бесплатной», — рассказала президент некоммерческого партнерства «Ассоциация гостеприимства Тюменской области» Ольга Михайлова. Можно будет попробовать вкусное мясо и овощи, приготовленные на гриле.
На Центральной площади, перед зданием Правительства области, Тюмень познакомится с «Союзом гастрономических республик». Здесь рестораны нашего города представят кухню народов России: русскую, украинскую, белорусскую, армянскую, азербайджанскую, осетинскую, немецкую, бурятскую, казахскую, китайскую, итальянскую, сербскую, рассказала глава департамента потребительского рынка администрации города Тюмени Елена Еремина.
С особенным вниманием подготовлен проект «Хлебный базар», который вливается в площадку «Тюмень мастеровая». В начале улицы Дзержинского, на пересечении с улицей Республики, фольклорные ансамбли встретят вас песнями, плясками. Здесь можно будет бесплатно попить чай с баранками.
На «Хлебном базаре» будет представлен и аграрный сектор, и производство, и культура хлебопечения. Здесь расскажут, как должен употребляться хлеб, в чем его польза и вред, представят разные сорта хлеба, в том числе бездрожжевые. На площадке пройдет конкурс караваев, конкурс «Сибирская красавица», конкурс частушек о хлебе и о городе, конкурс детских рисунков о хлебе. «Мы получили колоссальное количество рисунков на этот конкурс. Оказывается, не чипсы, не сникерсы и не кока кола, а хлеб всему голова в сознании наших детей», — отмечает Елена Еремина. На площадке будет представлена продукция хлебокомбинатов («Фонд», «Абсолют»), крестьянского хозяйства «Содействие», «Тюменского комбината хлебопродуктов». Также здесь будут продавать иван-чай, кедровое масло и орешки, квас, газированную воду, мёд.
«Сами концепты площадок рождались из уже сложившегося опыта работы. Мы ориентировались на ежегодный, известный на всю страну, праздник „Сабантуй“, который организует Центр татарской культуры. Он проводит гастрономический проект уже много лет, опробованы разные форматы. На этот фестиваль едут гости со всей страны», — рассказала руководитель департамента потребительского рынка.
В целом, на 30 главных праздничных площадках города 30 июля свои точки откроют 174 представителя ресторанного бизнеса, не считая торговли. Тюменцы голодными не останутся — поесть можно будет везде.
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