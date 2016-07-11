Тюменское ромашковое поле в снимках из Instagram

Место мгновенно стало сверхпопулярным — вдоль обочины выстраиваются вереницы машин, а парочки, семьи и дети в это время гуляют по полю и делают впечатляющие кадры. NashGorod.ru сделал подборку самых интересных снимков с ромашкового поля, опубликованных в соцсети.
О новой Тюменской достопримечательности фотограф Анастасия Бембак узнала из Instagram. И тут же ее дочка заявила о том, что хочет фотографироваться в ромашках. «Дождавшись вечера, конечно же поехали. Словами, конечно, не передать той красоты и сладкого аромата. Нужно брать и ехать. И лучше это делать в промежутке от 19 до 21, чтобы захватить в кадр мягкое и тёплое солнышко. Поле лучше со стороны ул. Интернациональной, ромашки выше, да и деревья для заднего фона присутствуют», — советует Анастасия пользователям NashGorod.ru.
Пользователь Instagram 777erika777: «Недалеко от нашего дома, в этом году образовалось огромное ромашковоеполе, смотрится оченькрасиво! Каждый день, с утра до ночи, мы наблюдаем с окна, как у объездной дороги останавливаются десятки машин, чтоб пофотографироваться. Такое ощущение, что там побывала уже вся тюмень. Ну и мы, конечно же, не стали исключением!»
«Вы только представьте, сколько уже всего повидали эти ромашки?! Это мини-поле стало центром притяжения самого разного люда — от молодоженов до травников. Здесь уже вытоптаны тропы, и можно спокойно передвигаться по бесконечностям лабиринта, не боясь испачкаться желтой пыльцой. Чудесно место — объединяет», — пишет padorajulia.
«Вот такая красота! Ромашковое поле, которое стало настоящим хитом Тюмени! Благодаря этой естественной красоте, десятки женщин ежедневно получают букеты полевых цветов», — делится anistasha_all.
«Ромашковое поле возле аэропорта Плеханово. Выглядит невероятно и пахнет восхитительно», — восхищается Galabrodsk.