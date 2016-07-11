Тюменское ромашковое поле в снимках из Instagram

О новой Тюменской достопримечательности фотограф Анастасия Бембак узнала из Instagram. И тут же ее дочка заявила о том, что хочет фотографироваться в ромашках. «Дождавшись вечера, конечно же поехали. Словами, конечно, не передать той красоты и сладкого аромата. Нужно брать и ехать. И лучше это делать в промежутке от 19 до 21, чтобы захватить в кадр мягкое и тёплое солнышко. Поле лучше со стороны ул. Интернациональной, ромашки выше, да и деревья для заднего фона присутствуют», — советует Анастасия пользователям NashGorod.ru.