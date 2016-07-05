У тюменки вырос неприличный гриб

Как рассказала корреспонденту интернет-портала сама Ольга, гриб она случайно обнаружила на собственной грядке: «Я поискала в интернете и узнала, что это „мутинус собачий“, гриб очень редкий, даже занесенный в Красную книгу». По ее словам, краснокнижный гость отличается хрупкостью и крайне неприятным запахом. Основание гриба напоминает яйцо, из него торчит длинный остроконечный отросток. Нижняя часть его — бледно-розовая, а верхняя половина отростка — ярко-красная.
Как уточнили на кафедре садоводства и ландшафтного дизайна Государственного аграрного университета Северного Зауралья, гриб, действительно, чрезвычайно редкий для России. Заведующая кафедрой Людмила Лящева отметила, что это — инвазивный гриб, то есть он был завезен из Америки в Европу союзниками еще во время Второй Мировой войны. Кстати, свое название этот непривычный для наших широт гриб получил из-за причудливой формы. Дело в том, что напоминает он… «причинное место» пса.
Людмила Васильевна посоветовала тюменке, ставшей обладательницей редкого гостя, не трогать и не уничтожать гриб: «Грибы растут только на определенных почвах и только в соседстве с некоторыми растениями, как, например, известные всем подберезовики. Поэтому сейчас пересадить мутинус скорее всего не получится. Я бы посоветовала Ольге пометить это место на своем огороде и оставить пока гриб в покое. В ближайшее время после ремонта заработает лаборатория при нашем агротехнологическом институте, в нее можно будет принести споры этого гриба. В лабораторных условиях его можно будет вырастить. Я не сомневаюсь, что мутинус обладает лечебными свойствами и может быть очень полезен». Однако употреблять экзотический гриб в пищу специалист не рекомендует.
К слову, упоминается мутинус собачий и в классическом справочнике «Грибы» Федора Федорова. В книге говорится, что растет этот гриб в лиственных лесах и кустарниках на гумусовой почве и на гниющей древесине лиственных пород, и встречается с июля по октябрь: «Гриб сначала появляется из земли в виде белого продолговатого тела размером 2–2,5 см, по форме напоминающего яйцо. Затем из него появляется росток длиной 7–10 см, цилиндрический, полый, губчатый, бело-розовый. Заостренная вершина отростка красная, покрыта оливково-коричневой слизистой глебой с резким неприятным запахом».