У тюменки вырос неприличный гриб

Людмила Васильевна посоветовала тюменке, ставшей обладательницей редкого гостя, не трогать и не уничтожать гриб: «Грибы растут только на определенных почвах и только в соседстве с некоторыми растениями, как, например, известные всем подберезовики. Поэтому сейчас пересадить мутинус скорее всего не получится. Я бы посоветовала Ольге пометить это место на своем огороде и оставить пока гриб в покое. В ближайшее время после ремонта заработает лаборатория при нашем агротехнологическом институте, в нее можно будет принести споры этого гриба. В лабораторных условиях его можно будет вырастить. Я не сомневаюсь, что мутинус обладает лечебными свойствами и может быть очень полезен». Однако употреблять экзотический гриб в пищу специалист не рекомендует.