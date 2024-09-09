Красная книга

В лесу под Тюменью нашли странный гриб. Срывать его запрещено

Грибник из Тюмени обнаружили в лесу редкий климакодон северный, занесенный в Красную книгу Тюменской области. Фотографией «чуда природы» он поделились в социальных сетях.