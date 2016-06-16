Гид по летним верандам Тюмени — 2016

Мята (ул. Советская, 20)
Часы работы: с 12 до 24
Первый ресторан в Тюмени, расположенный на крыше. Здесь обещают доставить гастрономический оргазм средиземноморской кухней. Насладиться солнцем и свежим воздухом можно без отрыва от еды во время обеда — с 12 до 16 часов здесь проходит бизнес-ланч. Кстати, приходить в «Мяту» можно не только в хорошую погоду — здесь есть выдвижная крыша, которая защитит от ненастья, а пледы помогут не замерзнуть.
Ассорти(Республики, 5а)
Часы работы: с 8 до 2 часов ночи
Эта веранда расположена в двух шагах от набережной и именно сюда заглядывают, устав от променада по гранитным ярусам, парочки и шумные компании. Также террасу «Ассорти» облюбовали байкеры — рядом с ней регулярно можно наблюдать вереницы железных коней. «Ассорти» — это демократичные цены, 29 видов пиццы, блюда с мангала и другие радости. В выходные на веранду выстраиваются очереди — по крайней мере, так утверждает команда ресторана.
Почта (Республики, 12)
Часы работы: с 12 до 1 ночи
В основном, эта веранда пустует, по крайней мере, корреспонденту NashGorod.ru ни разу не удавалось увидеть здесь гостей. Может быть, виной тому ее близость к главной улице города — Республики; может быть, отсутствие на веранде той самой исторической атмосферы, которую можно ощутить внутри. Но если вы решите отдохнуть здесь, найдете в меню мясо, жаренное на вулканических камнях, фуа-гру с персиками, уху «Почтовую» с расстегаем и другие необычные блюда. Традиционных угощений тоже предостаточно.
Деловое кафе «tmn» (Республики, 26)
Часы работы: с 8 до 2 ночи (понедельник-пятница), с 11 до 2 ночи (суббота, воскресенье)
Самая уютная и стильная камерная веранда из тех, что представлены в обзоре. Несколько круглых столиков, плетеные стулья, вид на театр кукол — здесь хочется задержаться надолго. И отведать одно из блюд «грузинского сезона»: хачапури по-мегрельски, долму из баранины, люля-кебаб или шашлык. Или бургер — в сети «Максим» проходит фестиваль этого традиционного американского блюда.
Кофейня «Максим» (Республики, 24/4)
Часы работы: с 8 до 23
Эта веранда — единственная из посещенных корреспондентом NashGorod.ru, которая была заполнена посетителями до отказа. Возможно, потому что она одна из самых известных — это первая кофейня в Тюмени и летняя веранда работает здесь уже много лет подряд; а возможно, благодаря добросовестному «максимовскому» сервису и качеству блюд и напитков.
Casa mia (Челюскинцев, 40)
Часы работы: с 12 до 1 ночи
В рейтинге ресторанов рубрики «Еда» на нашем сайте Casa Mia вот уже несколько лет держится на верхних строчках и заслуженно пользуется любовью тюменцев. На веранде ресторана на улице Челюскинцев вы проведете летний вечер, наслаждаясь фирменным лимонадом и великолепной пиццей или пастой — у каждого свои фавориты в итальянской кухне.
Генштаб (Тульская, 7/1)
Часы работы: с 11 до 1 ночи
Брутальное мужское заведение, как ни странно, посещают не только компании представителей сильного пола, чтобы пропустить несколько бокалов за встречу, но и девушки, которым хочется попроще и посытнее. Здесь же проводят деловые встречи — когда корреспондент NashGorod.ru собирал информацию о верандах, рядом шел оживленный русско-французский диалог о пластах земли и пустотах. Веранда расположена совсем рядом с дорогой, огорожена лишь защитной сеткой, столы и скамейки кондовые. Если вам не нужны изысканность и утонченность, в «Генштабе» вам понравится.
Кофейня «Авеню 72» (Республики, 143а)
Часы работы: с 10 до 22
Со стороны эта веранда выглядит не так уютно, как ощущаешь себя внутри. Здесь просторно, есть зелень (пусть и искусственная), быстро принимают заказы услужливые официантки и, в общем, вполне приятно.
Это далеко не полный перечень заведений, где есть летние веранды. Посиделки с чашечкой кофе можно устроить в «Складе № 1», «Хинкальной», «Простобаре «Еда», Atmosphere bar, ресторане Чаiка и других. Полный список заведений, которые летом «расширились», ищите в рубрике «Еда».