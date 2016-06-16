Гид по летним верандам Тюмени — 2016

Брутальное мужское заведение, как ни странно, посещают не только компании представителей сильного пола, чтобы пропустить несколько бокалов за встречу, но и девушки, которым хочется попроще и посытнее. Здесь же проводят деловые встречи — когда корреспондент NashGorod.ru собирал информацию о верандах, рядом шел оживленный русско-французский диалог о пластах земли и пустотах. Веранда расположена совсем рядом с дорогой, огорожена лишь защитной сеткой, столы и скамейки кондовые. Если вам не нужны изысканность и утонченность, в «Генштабе» вам понравится.