Маленькие проблемы травоядных на севере: где найти еду?

Приехав пару лет назад в Тюмень, я — простой северный веган — рассчитывала увидеть в областной столице разнообразие гастрономических чудес. Реальность меня не разочаровала, однако столкнула с несколькими фактами.
С одной стороны, в Тюмени есть еда для отказавшихся от животных продуктов, с другой стороны, ее еще нужно найти. Так я принялась за поиски подходящей для меня пищи. Вот несколько советов для веганов, которые сэкономят время.
Если не дома, то где?
Еще год назад это действительно было проблемой. Сейчас же Тюмень стала значительно удобнее для вегетарианцев, веганов и даже сыроедов. Для начала, в каждом кафе можно найти что-то для себя. Например, даже в МакДоналдс сыроеды и веганы могут погрызть «морковные палочки», а веганы и вегетарианцы- картошку фри. Более того, даже в гриль-барах, которые уж никак не ожидают увидеть заблудившегося вегана, можно найти пресловутую овощную нарезку или витаминный салат. Что уж говорить о модных сейчас смузи. Хотя тут проблема — их почему-то часто стали делать на йогуртах или молоке. Не вариант для «благочестивого» вегана.
Однако, хотелось бы направить вас именно в те места, где стопроцентно есть чем перекусить. Начнем с кафе и ресторанов, выделивших вегетарианское меню. Не то чтобы это идеально, но согласитесь, удобнее. Туда можно сходить и с друзьями-мясоедами, каждый будет доволен. Мне удалось найти только 2 таких заведения. Кафе «Пилигрим» располагает личным вегетарианским меню, а ресторан «7 небо» включил в постоянное меню раздел для постных предложений. Напомню, это именно те места, где блюда без мяса вынесены в специальный раздел.
Весьма острым вопросом для веганов-любителей кофе является проблема растительного молока. В случае желания выпить кофейку без вреда убеждениям идите в Starbucks Coffee, кофейни Traveler’s Coffee или Garden Coffee. Оригинальные вторые части их названий тонко намекают на профессиональный подход к подаче кофе, а значит и разнообразие его видов. В кофейне «Кофеин» в «Галерее «Вояж» при не особой боязни животного можно отведать кофе на молоке низколактозном.
Теперь расскажу о тех местах, где уж точно может насытиться, выпить кофе и скушать сладенького любой отказавшийся от мяса человек. В этих кафе ингридеенты вашей еды и рядом не лежали с чем-то мясным.
Возможно, при них даже не произносили слово «мясо».Этой зимой, например, открылся эко-бар «Добро». Добрый бар предлагает большой выбор вегетарианских, веганских и сыроедических десертов. Любое молочное лакомство могут специально для вас приготовить на растительном молоке. Лучше конечно заранее позвонить в бар и заказать данный продукт, ибо, например, веганский вариант мороженного — не такой ходовой товар и часто производится почти поштучно либо партиями. Тем не менее, любой молочный коктейль там могут сделать растительным. Также, экобар богат на различные «сырые» сладости, т. е. приготовленные без выпечки. В «Добро» можно позвать и любителей мяса. Ведь бар не направлен конкретно на веганско-вегатерианское меню, его суть скорее в экологичности продуктов. Мясо там, например, от фермерской здоровенькой коровки. Но, повторюсь, растительное в добром баре строго отдельно от всего мясного.
Также, нужно отметить первое в Тюмени вегетарианское кафе «Вриндаван». Находясь рядом с одноименным эко-магазином, «Вриндаван» радует посетителей вегетарианской пищей с индийским уклоном. Оно подойдет и любителям этнической кухни. Там вы сможете отведать блюда с экзотическими названиями «бурфи» или «сабджи с паниром». Оговорюсь, веганам здесь нужно быть чуть более внимательными, ибо меню эко-кафе направленно скорее на вегетарианцев.
Самым благоприятным временем для отказавшихся от мяса является пост. Именно в эти дни почти все кафе и рестораны имеют личное постное меню, готовят кофе на растительном молоке и даже не думают подать вам что-то животного происхождения. Тут уж у всей страны веганское настроение.
Если дома, то что?
Этот вопрос в принципе не особо сложный. Закупиться и вегетарианец, и веган может почти где угодно, сыроедам уже посложнее. Тот же «Ашан» располагает большинством нужных продуктов. Например, соевое и рисовое молоко по более-менее приемлемой цене можно увидеть именно там. Однако есть ряд весьма специфических продуктов, которых либо нет в продаже, либо их цена не радует. Вот несколько мест, где можно купить то, что тяжело найти в ближайшем супермаркете. Если вы любитель круп, мой вам совет идти в «Мышкин уголок». Небольшой организованный домашний магазин поставляет товары оптом. Его владелец сам сыроед, потому всю культуру знает, все при необходимости объяснит. Советую я его не на правах рекламы, а потому что здесь можно найти множество интересных продуктов по выгодной цене. Тем более, что люди семейные закупаются сразу оптово, в «уголке» это можно сделать со скидкой. Там же вы найдете множество экзотических и полезных продуктов. Например, источник йода — водоросли ламинарии и вакамэ. Голозерную пшеницу, семена Чиа, полбяную, гречневую, льняную муку, прессованные какао-бобы и прочее.
Многое из этого можно найти в эко-магазине «Вриндаван». Однако нужно учитывать, что такие магазины все-таки, при всей моей к ним любви, делают кое-какую наценку. Это значит, что все там может быть дороже. Но! Там вы найдете соевый фарш, соевый гуляш, нутовую муку, полбяные хлебцы и многое другое. Одним неоспоримым плюсом данного эко-магазина является наличие у них веганского плавящегося сыра. Также эти вкусности можно найти в точках магазина «Зеленое яблоко», немного купить в эко-баре «Добро».
Если вы знаете другие места культурного вегетарианского отдыха или серьезных веганских закупок — делитесь ими в комментариях.