Маленькие проблемы травоядных на севере: где найти еду?

Этот вопрос в принципе не особо сложный. Закупиться и вегетарианец, и веган может почти где угодно, сыроедам уже посложнее. Тот же «Ашан» располагает большинством нужных продуктов. Например, соевое и рисовое молоко по более-менее приемлемой цене можно увидеть именно там. Однако есть ряд весьма специфических продуктов, которых либо нет в продаже, либо их цена не радует. Вот несколько мест, где можно купить то, что тяжело найти в ближайшем супермаркете. Если вы любитель круп, мой вам совет идти в «Мышкин уголок». Небольшой организованный домашний магазин поставляет товары оптом. Его владелец сам сыроед, потому всю культуру знает, все при необходимости объяснит. Советую я его не на правах рекламы, а потому что здесь можно найти множество интересных продуктов по выгодной цене. Тем более, что люди семейные закупаются сразу оптово, в «уголке» это можно сделать со скидкой. Там же вы найдете множество экзотических и полезных продуктов. Например, источник йода — водоросли ламинарии и вакамэ. Голозерную пшеницу, семена Чиа, полбяную, гречневую, льняную муку, прессованные какао-бобы и прочее.