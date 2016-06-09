Станут ли дачные сообщества населенными пунктами?

Кто пропишется на даче?
В частности, речь идет о законопроекте, которым предлагается присвоить статус населенных пунктов нынешним СНТ и коттеджным поселкам. В этом случае государство возьмет на себя строительство дорог, поликлиник, школ, газификацию и прочую инфраструктуру. Одним из важнейших следствий принятия этого закона станет возможность реализовать давнюю идею прописки граждан на даче.
Несмотря на многообещающие перспективы, которые сулит этот законопроект, тюменские дачники не верят в дороги и газификацию за счет бюджета, а вот в повышение налогов как раз верят. В частности, они опасаются, что включение СНТ в состав населенного пункта резко увеличит кадастровую стоимость недвижимости. Особенно это невыгодно тем, кому регистрация на даче в принципе не нужна.
«Газификация пройдет за счет государства, а подключение будет за свой счет, - уверена дачница Светлана. – Не знаю как сейчас, а года три-четыре назад я узнавала, что провести газ обойдется в 70 тысяч рублей. Для меня, как для пенсионерки, такая сумма неподъемна. Кроме этого, у нас в дачном сообществе почти все живут здесь только летом, и прописка нам не нужна, а если закон вступит в силу, то прописывать будут в добровольно-принудительном порядке».
Рост цен неминуем
«Этот законопроект в перспективе повлияет на стоимость загородной недвижимости, в частности, дач и земельных участков, - поясняет Иван Гергало, специалист по недвижимости риэлторской компании «Этажи». - Так же этот факт повлияет на продажи, они возрастут. Однако рост цен произойдет постепенно. В тот временной период, когда к поселкам будут подводиться коммуникации, стоимость дач по-прежнему будет значительно ниже стоимости домов в коттеджных поселках».
Чего еще ждать?
Кроме того, в первом чтении Госдума приняла законопроект, в котором уточняется порядок расчета членских взносов и пени в случае их несвоевременной уплаты, предусматривается ведение реестра в целях упорядочения учета сведений о гражданах, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство, и т. д., - всего его авторы предлагают внести восемь пунктов, регламентирующих внутреннюю «кухню» СНТ. Эксперты полагают, что все это затевается ради одного пункта, который устанавливает прямую зависимость размера членского взноса от площади земельного участка и недвижимости на нем. Таким образом власти хотят склонить граждан к регистрации имущественных прав, чтобы иметь возможность обложить их налогами. При этом эксперты напоминают, что в плане принудительной регистрации дач и домов подготовлено и более действенное средство: в 2018 году, когда, наконец, закончится «дачная амнистия», в силу вступит норма, согласно которой если строение или земельный участок не зарегистрированы по закону, то оборот такого имущества будет практически невозможен.