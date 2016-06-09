Станут ли дачные сообщества населенными пунктами?

Кроме того, в первом чтении Госдума приняла законопроект, в котором уточняется порядок расчета членских взносов и пени в случае их несвоевременной уплаты, предусматривается ведение реестра в целях упорядочения учета сведений о гражданах, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство, и т. д., - всего его авторы предлагают внести восемь пунктов, регламентирующих внутреннюю «кухню» СНТ. Эксперты полагают, что все это затевается ради одного пункта, который устанавливает прямую зависимость размера членского взноса от площади земельного участка и недвижимости на нем. Таким образом власти хотят склонить граждан к регистрации имущественных прав, чтобы иметь возможность обложить их налогами. При этом эксперты напоминают, что в плане принудительной регистрации дач и домов подготовлено и более действенное средство: в 2018 году, когда, наконец, закончится «дачная амнистия», в силу вступит норма, согласно которой если строение или земельный участок не зарегистрированы по закону, то оборот такого имущества будет практически невозможен.