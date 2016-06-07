Фестиваль барбекю в Тюмени: чей шашлык самый вкусный?

Участников и гостей фестиваля, как и в прошлом году, принял ресторанно-гостиничный комплекс «Урарту». Совместно с «Ассоциацией гостеприимства Тюменской области» он является организатором тюменского открытого фестиваля «Барбекю-шоу». Пришедшие на мероприятие тюменцы фотографировались у знаменитого пруда с лебедем, а дети с удовольствием резвились на игровой площадке. Директор комплекса Григор Малхасян отметил, что рад принимать этот семейный праздник, и все гости находятся под покровительством «царства Урарту».
На фестиваль заявились 16 участников, однако трое из них угощали тюменцев свежеприготовленными шашлыками вне конкурса. Это команды управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области, а также сотрудники СМИ — «Радио 7» и «Тюменское время», которые пришли не бороться за призы, а просто получить удовольствие от вкусной еды, солнечного дня и хорошей компании. Остальные 13 команд — представители ресторанов, баров, гостиниц, а также учебных заведений — были настроены серьезны и к конкурсу подготовились основательно.
В этом году конкурс проходил по двум номинациям — «Лучшее заведение по приготовлению шашлыка» и «Лучшее заведение по приготовлению овощей на гриле». Галина Сенечкина — инженер-технолог по общественному питанию и член судейской комиссии — перед стартом фестиваля отметила, что для приготовления шашлыка должен быть использован только один тип мяса — свиная шейка, а вот в ассортименте овощей участники могли себя не ограничивать.
Пока конкурсанты разжигали мангалы, предоставленные компанией «Стройкомплекс-М», и нанизывали шашлык на шампуры, судьи и зрители смогли оценить оформление столов команд-участниц. Если у одних были просто выставлены тарелки для будущих блюд, то другие подготовились по полной программе — грузинская и армянская атрибутика, красиво нарезанные овощи и фрукты, мини-скульптуры и ассорти закусок для самых голодных гостей.
Членам жюри пришлось непросто. Судите сами: за короткое время попробовать блюда от 13 участников, оценив не только нюансы вкуса и аромата, но и оформление, креативность подачи, презентацию от кулинаров. Казалось бы, мясо — оно и есть мясо, однако свиная шейка на мангале у всех конкурсантов получилась совершенно разной. Штрафные баллы получили организации, у которых шашлык получился суховатым или, того хуже, непрожаренным. Да, да — и профессионалы иногда ошибаются. Овощи-гриль тоже были идеальны не у всех. В таких случаях снимались баллы за вкус и соблюдение технологии при приготовлении. Однако большинство участников все же смогли порадовать жюри и нежным ароматным мясом, и вкуснейшими кабачками, перцами, баклажанами, приготовленными на углях.
Отдельного упоминания заслуживают соусы. Кто-то сделал ставку на классику и приготовил один томатный соус с чесноком и кинзой, большинство же участников представили ассорти из нескольких видов для различных нюансов вкуса. Зеленый соус из базилика и грецких орехов от кафе «Грузинка» даже удостоился аплодисментов от членов жюри.
Презентацию готовых блюд приготовили не все участники, но некоторые постарались на славу. Подробно рассказали о традициях приготовления мяса и его сочетании с другими продуктами и соусами представители кафе tmn сети «Максим» и ресторана «Урарту». Молодые ребята из «Грузинской лавки» станцевали лезгинку и поднесли членам жюри не только шашлык с овощами, но и лимонад в традиционном роге. Представители кафе MIHAS пели и готовили коктейли. А победители прошлогоднего фестиваля — коллектив бистро «Урарту» — выставил на стол жюри композицию из мяса, овощей и сосудов с соусом в компании мандаринового дерева.
Членам жюри пришлось непросто. Судите сами: за короткое время попробовать блюда от 13 участников, оценив не только нюансы вкуса и аромата, но и оформление, креативность подачи, презентацию от кулинаров.
«Тяжело ли было оценивать? С одной стороны — легко, если ты четко понимаешь, вкусно или невкусно. С другой — становится несколько тяжелее, когда встает необходимость выбрать, а что приоритетнее — подача, вкус или какие-то изюминки. Конечно, в первую очередь оценивается вкус и технологичность. Были ситуации, когда продукт отличался хорошим вкусом, но терял баллы, так как мы понимали, что он приготовлен с нарушением технологий. Поэтому в составе жюри были и технологи, и производители продуктов, и просто люди, которые пробовали конкурсные блюда как потребители — это и позволило сделать оценку максимально объективной», — отметил председатель жюри, начальник управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев.
Тюменцы, пришедшие на фестиваль, тоже не остались голодными. Одно блюдо от участников конкурса уходило на стол жюри, другое отправлялось на суд зрителей. Кроме того, на мероприятии все желающие могли продегустировать продукцию компании «Омский бекон». Скучать тоже не приходилось: ведущие Александр Набоков и Ян Савич развлекали гостей шутками и конкурсами, а творческие коллективы подготовили концертную программу.
Несмотря на дружескую атмосферу, царившую на фестивале, победителей все-таки нужно было определить. После совещания члены жюри присудили первое место по приготовлению овощей на углях гриль-бару «86–89», второе — «Грузинской лавке», а третье — «Хинкальной». В «шашлычной» номинации победителем, как и в прошлом году, стали представители бистро «Урарту», диплом за второе место получил гриль-бар «86–89», а третьими стали кулинары ресторана MIHAS. Остальные участники конкурса получили дипломы в различных дополнительных номинациях. Конкурсанты получили призы от компаний «Омский бекон», «Бизон», а также от ресторанно-гостиничного комплекса «Урарту».
«Хочется отметить, что мы являемся сторонниками акции „Покупаем тюменское“ и пропагандируем тюменские продукты: участники фестиваля стараются использовать исключительно продукцию местных товаропроизводителей. Я хочу поблагодарить всех, кто стал партнерами нашего фестиваля — прежде всего, конечно, тюменский филиал компании „Омский бекон“, тюменскую компанию „Бизон“ — они стали организаторами праздника, а также предоставили призовой фонд победителям. Отдельное спасибо компании „Стройкомплекс-М“ — они с нами с самого начала. И, конечно, спасибо тюменцам за внимание и участие в этом праздике!»- сказала Ольга Михайлова, президент «Ассоциации гостеприимства Тюменской области».
«Мы прививаем культуру семейного праздника, совместного времяпрепровождения за рамками квартиры. Такие мероприятия, как данный фестиваль, позволяют сделать его интересным, вкусным и полезным. Мы каждый раз узнаем что-то новое — способы приготовления, подачи, человек даже может что-то подчерпнуть для себя и использовать какие-то секреты профессионалов. Важно и то, что на фестивале использовалась продукция от местных производителей. В рамках подобных мероприятий обычные тюмецы и представители ресторанов знакомится с продукцией, а производители при этом получают обратную связь», — отметил Андрей Пантелеев в разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru.