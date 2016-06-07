Фестиваль барбекю в Тюмени: чей шашлык самый вкусный?

Членам жюри пришлось непросто. Судите сами: за короткое время попробовать блюда от 13 участников, оценив не только нюансы вкуса и аромата, но и оформление, креативность подачи, презентацию от кулинаров. Казалось бы, мясо — оно и есть мясо, однако свиная шейка на мангале у всех конкурсантов получилась совершенно разной. Штрафные баллы получили организации, у которых шашлык получился суховатым или, того хуже, непрожаренным. Да, да — и профессионалы иногда ошибаются. Овощи-гриль тоже были идеальны не у всех. В таких случаях снимались баллы за вкус и соблюдение технологии при приготовлении. Однако большинство участников все же смогли порадовать жюри и нежным ароматным мясом, и вкуснейшими кабачками, перцами, баклажанами, приготовленными на углях.