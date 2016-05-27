Лучшее от Сергея Лазарева — в Тюменской филармонии

Казалось, ещё недавно группа «Smash!», в составе которой начинал Сергей, гремела на всю страну. Однако с момента ее распада прошло уже 10 лет. За это время Лазареву удалось навсегда распрощаться с образом «чёрненького из Smash!» и стать одним из самых востребованных и популярных певцов российской современной сцены. Кроме этого, Сергей Лазарев представил Россию на «Евровидении» и занял 3 место.