Лучшее от Сергея Лазарева — в Тюменской филармонии

Казалось, ещё недавно группа «Smash!», в составе которой начинал Сергей, гремела на всю страну. Однако с момента ее распада прошло уже 10 лет. За это время Лазареву удалось навсегда распрощаться с образом «чёрненького из Smash!» и стать одним из самых востребованных и популярных певцов российской современной сцены. Кроме этого, Сергей Лазарев представил Россию на «Евровидении» и занял 3 место.
За 10 лет сольной карьеры Сергей Лазарев выпустил 4 успешных альбома, каждый из которых становился «золотым» по количеству проданных экземпляров. Песни и клипы Сергея занимали верхние строчки музыкальных чартов страны, он многократно становился обладателем престижных музыкальных премий и наград: «Золотой Граммофон» (в 2006 и 2014), Премия «МУЗ-ТВ» («Прорыв года» в 2006, «Лучший исполнитель» в 2009, «Лучший альбом» в 2011, «Лучшее концертное шоу» в 2014), MTV Awards (в 2006 и 2008), «Звуковая дорожка» (за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014) и другие.
Новая концертная программа «The Best» длится 2 часа и в неё входят лучшие песни Сергея Лазарева на русском и на английском языках — хиты, которые принесли певцу всенародную любовь и признание: «В самое сердце», «7 цифр», «Даже если ты уйдешь», «Вспоминай», «Нереальная любовь», «Electric touch», «Moscow to California», «Lazerboy» и другие композиции.
Предыдущая программа Сергея называлась «Лазарев» и была названа критиками и зрителями одним из лучших и качественных концертов российских поп-звезд за последнее время, в подтверждение чему канал Муз-Тв вручил Сергею заветную «тарелочку» премии Муз-тв 2014 в номинации «Лучшее концертное шоу года». В новой программе Сергей Лазарев вновь обещает всех удивить.
Шоу «The Best» — это современная, качественная поп-музыка, хитовые песни, живой звук, потрясающие постановки, красивые костюмы, драйв и бешеная энергетика артиста и его команды. Всё это уже давно стало фирменным знаком Лазарева.
Это шоу никого не оставит равнодушным!
Концерт состоится 29 мая в филармонии. Начало в 19:00.