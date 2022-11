Куда сходить в Тюмени в выходные: 27 — 29 мая

Cергей Лазарев выступит в Тюмени с новой юбилейной программой The best 29 мая. Вы услышите лучшие песни Сергея Лазарева на русском и на английском языках — хиты, которые принесли певцу всенародную любовь и признание: «В самое сердце», «7 цифр», «Даже если ты уйдешь», «Вспоминай», «Нереальная любовь», «Electric touch», «Moscow to California», «Lazerboy» и другие композиции.