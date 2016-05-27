Куда сходить в Тюмени в выходные: 27 — 29 мая

Поэт и музыкант Иван Беседин проводит в The loft (Сургутская, 11/2) творческий вечер с элементами откровений и мастер-класса. Иван расскажет о стихах, о том, как улучшать технику написания и подачи, как продвигать себя в сети, как подавать заявки на федеральные конкурсы, чтобы успешно проходить отборы, как делать свои собственные вечера, как издавать книги и где издаваться. Вход на мероприятие: 300 рублей.