Куда сходить в Тюмени в выходные: 27 — 29 мая

Фестиваль средневековой культуры Pax et bellum снова соберет в Затюменском парке любителей реконструкции, исторических турниров и ярмарок, театра и музыки. Он пройдет с 26 по 29 мая. По программе в субботу зрителям представят реконструкцию фламандского кермеса — городского праздника. В воскресенье будет еще один ярмарочный день, главным событием которого будет «классический» для фестиваля турнир и военная программа.
В субботу, 28 мая, в ТРЦ «Гудвин» состоится грандиозный праздник! Только в этот день все магазины предоставят свои покупателям привлекательные скидки до 70%! Весь день вас ждут полезные мастер-классы и суперскидки! Полная информация о специальных предложениях и размерах скидок представлена в группах ТРЦ «Гудвин»: https://vk.com/gudvin72
Cергей Лазарев выступит в Тюмени с новой юбилейной программой The best 29 мая. Вы услышите лучшие песни Сергея Лазарева на русском и на английском языках — хиты, которые принесли певцу всенародную любовь и признание: «В самое сердце», «7 цифр», «Даже если ты уйдешь», «Вспоминай», «Нереальная любовь», «Electric touch», «Moscow to California», «Lazerboy» и другие композиции.
29 мая в Тюмени пройдет «Велопарад». Велосипедисты соберутся на Центральной площади и проедут на небольшой скорости по улицам Республики до моста Влюбленных и по улице Ленина вернутся обратно. Регистрация стартует в 10 часов, а парад начнется в 11 часов. Перед стартом «Велопарада» на площади «Центральной» перед зданием Правительства области участников ждёт развлекательная программа.
Уличный хореографический спектакль под названием «Где кончается улица…" будут показывать два дня в Тюмени: 28 мая в 20:00 в сквере Историческом (напротив моста Влюбленных), 29 мая в 20:00 на площади Памяти (перед Дворцом бракосочетания). Это представление о духоте городской среды, о том, как мы бесконечно ищем равновесие, живя в городе, когда у каждого человека внутри фонтан красок. Постановщик — хореографическая мастерская Алексанры Балецкой.
Тюменская филармония продолжит знакомить горожан с молодыми музыкальными талантами: 27 мая Тюменский государственный симфонический оркестр сыграет вместе со скрипачом Графом Муржой. Будет исполнена программа «Виртуозная романтическая музыка». Стоимость билетов: 200 — 400 рублей. Перед концертом пройдет встреча-беседа о музыке, начало в 18:20.
29 мая театр «Ангажемент» приглашает на премьеру — спектакль «Золушка». Это старая сказка, рассказанная на новый лад! С настоящим волшебством и превращениями, танцами и сюрпризами, яркими стильными костюмами и чудесными декорациями.
28 мая в Комсомольском сквере пройдет городской семейный фестиваль «Планета счастья». В этом году молодые семьи города смогут посоревноваться как в уже знакомых номинациях: «Активная семья», «Творческая семья», «Семейное добровольчество», так и в новых: «Спортивная семья», «Надежда 2017 года». Зрителей, которые придут в костюмах герое отечественного кино, ждет приз.
28 мая отмечается День пограничника. В 10 часов пройдет возложение цветов на мемориале «Вечный огонь», а в 12 часов откроется памятник легендарному пограничнику герою СССР Н. Карацупе в сквере Пограничников. Отчетный концерт вокального ансамбля «Трамплин» состоится 28 мая в 18 часов во дворце «Пионер». Организаторы обещают приятно удивить зрителей насыщенной программой . Любителей детского творчества ждут не только юные артисты ансамбля, но и специально приглашенные гости: Рустам Артиков (труба), Богдан Логачев (гитара, светодиодное шоу), ансамбль гитаристов. Вход свободный.
28 мая в Городищенском логу (кусочек природы в центре города, в 15 секундах ходьбы от Моста Влюблённых или от вечного огня) пройдёт праздник искусств «Ключ». Выступят приглашённые музыканты, литераторы, учёные. Также в овраге состоятся лекторий «Школа под деревьями», турнир по описанию ландшафтов, выставка «Образ Тюмени» и фотовыставка, Fabric будет показывать кино. Приходите с ковриками/покрывалами для сидения.
Встреча с путешественником, «гражданином мира», свободомыслящим человеком и просто отличным парнем Александром Ивановым пройдет в Fabric bar 27 мая в 18 часов. Александр расскажет о реальном опыте переезда на целину, обустройстве жилища вдали от цивилизации, о всех ошибках и трудностях, с которыми можно встретиться на этом пути. Цена посещения свободная (рекомендованная 200 руб.)
Открытый урок по игре на гитаре проводит студия KeyArt 29 мая в 15 часов во FreeDom club (Ленина, 4). Вы узнаете с чего нужно начинать обучение, о разных приемах игры на гитаре, сможете задать интересующие вас вопросы и попрактиковаться.
Поэт и музыкант Иван Беседин проводит в The loft (Сургутская, 11/2) творческий вечер с элементами откровений и мастер-класса. Иван расскажет о стихах, о том, как улучшать технику написания и подачи, как продвигать себя в сети, как подавать заявки на федеральные конкурсы, чтобы успешно проходить отборы, как делать свои собственные вечера, как издавать книги и где издаваться. Вход на мероприятие: 300 рублей.
Оголтелые дровосеки Lumberjack 28 мая выступят в Тюмени в клубе FreeDom. Lumberjack — смесь стоунера, гаражного и альтернативного рока, приправленного нойзом и бешеной энергетикой.
Группа «Дон Фидель» в честь выхода альбома «Всё хорошо, все живы!» приглашает на вечеринку в Rocketa club, которая пройдет 27 мая в 19 часов. На разогреве будет выступать группа «Южный Парк».
Брянская команда Wildways выступит 29 мая в Rocketa club (Мурманская, 35). Они приезжают в Тюмень в рамках тура Into the wild tour.
Бесплатный девичник пройдет в магазине «Андрей» 29 мая в 18 часов. Тема — «Курортный роман во всеоружии. Правильный арсенал соблазнения». Запись по телефону 750–490.
28 мая в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» (ул. В. Гнаровской, 1) соберутся поклонники японского боевого искусства на фестиваль айкидо «Тюмень-2016». Торжественное открытие состоится в 12 часов, затем начнутся показательные выступлениям от сотни воспитанников Тюменской областной федерации айкидо. Возраст приверженцев «пути к гармонии духа» от 6 до 17 лет.