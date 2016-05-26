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Тюменка украла из авто магнитолу, видеорегистратор и инструменты

26 мая 2016, 08:12
В Тюмени сотрудники полиции задержали женщину, которая из автомобиля похитила автомагнитолу, видеорегистратор и инструменты. Возбуждено уголовное дело.
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Тюмень

На днях в дежурную часть отдела полиции № 4 поступила информация о краже. Через некоторое время полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Как установлено следствием, безработная 39-летяя тюменка, воспользовавшись отсутствием хозяина авто, украла из машины автомагнитолу, видеорегистратор и инструменты на общую сумму более 17 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, в настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

#Новости#Кражи#Тюмень#Таня#Происшествия
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