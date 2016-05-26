Тюменка украла из авто магнитолу, видеорегистратор и инструменты

На днях в дежурную часть отдела полиции № 4 поступила информация о краже. Через некоторое время полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Как установлено следствием, безработная 39-летяя тюменка, воспользовавшись отсутствием хозяина авто, украла из машины автомагнитолу, видеорегистратор и инструменты на общую сумму более 17 тысяч рублей.