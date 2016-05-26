«Так не доставайся же ты никому!»: почетного гражданина Тюмени не выбрали

Сегодня, 26 мая, на заседании городской думы депутатам предстояло выбрать почетного гражданина Тюмени. Напомним, на это звание претендовали трое: Геннадий Нечаев, Николай Распопов и Альберт Суфианов. Геннадий Нечаев — специалист по работе с молодежью центра «Дзержинец». Николай Распопов — скульптор, автор памятника «Прощание». Альберт Суфианов — профессор, главврач центра нейрохирургии.
Прозвучали доклады о каждом из трех кандидатов. Все они — известные и уважаемые в нашем городе люди. Были озвучены результаты социологических опросов. Этот момент заинтересовал депутатов-коммунистов Александра Чепика и Динара Абукина. «По радио долго шли призывы голосовать за Альберта Суфианова, за счет каких средств это финансировалось?», — спросил Чепик. «Мне хотелось узнать, как проходил опрос населения? я как депутат на своем участке ничего об этом не слышал», — высказался Динар Абукин.
В ходе обсуждения депутат Николай Моисеев назвал Геннадия Нечаева тюменским Макаренко. Динар Абукин уверен, что звания достойны все трое: «Думаю, что надо выбрать их всех, и на ближайшие три года заморозить этот проект». Парламентарий Альбина Селезнева заверила, что будет голосовать за всех. Однако в итоге продолжительное обсуждение и само голосование завершились ничем.
В процедуре тайного голосования участвовали 33 депутата гордумы. За Геннадия Нечаева отдали голоса 26 парламентариев, против его кандидатуры высказались четверо. Для Николая Распопова расклад составил 26 против пяти, у Альберта Суфианова 14 голосов «за» и столько же «против». По закону для избрания кандидат должен был набрать не менее 27 голосов.
Оглашение итогов голосования вызвало возмущение как самих депутатов, так и присутствующих горожан. Динар Абукин назвал такой провал позором. Как оказалось, часть розданных народным избранникам бюллетеней была заполнена неправильно. Альбина Селезнева возмутилась: «Такой результат говорит о том, что депутатам глубоко наплевать. Может, им стоит написать заявление и уйти? Вы что, дети? Почему пустые бюллетени?».
Депутат Юрий Баранчук предположил, что процедуру голосования разъяснили недостаточно ясно. Александр Лейс также посчитал, что подвела техническая часть. «Разбираться теперь смысла нет, предлагаю перенести голосование на июньское заседание думы», — выступил депутат Мурат Тулебаев. «Не надо никого стыдить, все знали, что делали», — уверен Николай Романов. Игорь Ракша сказал, что ему грустно, от того, что не дали получить звание тем, кто этого достоин. Сергей Безбородов даже предложил спросит совета у присутствующего представителя городской прокуратуры.
Когда обсуждение зашло в тупик, начальник правового отдела думы Иван Дзуман напомнил парламентариям, что результаты тайного голосования отменить нельзя. Поскольку технически регламент нарушен не был, поступило предложение перенести голосование на следующее заседание городской думы. Итог голосования был утвержден — в этом году Тюмень вновь осталась без своего почетного гражданина.