«Так не доставайся же ты никому!»: почетного гражданина Тюмени не выбрали

Прозвучали доклады о каждом из трех кандидатов. Все они — известные и уважаемые в нашем городе люди. Были озвучены результаты социологических опросов. Этот момент заинтересовал депутатов-коммунистов Александра Чепика и Динара Абукина. «По радио долго шли призывы голосовать за Альберта Суфианова, за счет каких средств это финансировалось?», — спросил Чепик. «Мне хотелось узнать, как проходил опрос населения? я как депутат на своем участке ничего об этом не слышал», — высказался Динар Абукин.