На «Этнофестивале «Небо и Земля — 2016» выступят японцы

«Музыкальная программа в этом году получилась очень обширной, возможно, самой интересной за все годы работы фестиваля. Мы увидим и услышим целый калейдоскоп ярких коллективов из разных культурных традиций мира. Будут популярные и новые для вас группы, но ни одной, которая оставит вас равнодушным», — поясняет организатор концертной программы фестиваля Михаил Чащин.