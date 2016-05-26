На «Этнофестивале «Небо и Земля — 2016» выступят японцы

«Небо и Земля» — это самый крупный ежегодный фестиваль этнических культур и искусства в Уральском федеральном округе, который проходит летом под Тюменью.
«Музыкальная программа в этом году получилась очень обширной, возможно, самой интересной за все годы работы фестиваля. Мы увидим и услышим целый калейдоскоп ярких коллективов из разных культурных традиций мира. Будут популярные и новые для вас группы, но ни одной, которая оставит вас равнодушным», — поясняет организатор концертной программы фестиваля Михаил Чащин.
Помимо местных коллективов ожидаются выступления более двадцати групп из других городов, таких как Йокогама (Япония), Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Омск, Челябинск, Нижний Тагил, Новосибирск, Екатеринбург, Калачинск, Магнитогорск, Курган. На фестивале будут представлены самые разные звучания — от русской народной музыки и средневекового рока на волынках до ультрасовременных этнических ритмов и песен мира на всех языках. Названы три ярких имени, давших согласие на участие: хедлайнер из Санкт-Петербурга «Отава Ё», проект «Одно Но» (Москва) и Matsumoto Zoku (Йокогама, Япония). Традиционно в конце фестиваля пройдет праздник красок Холи.
В развивающую программу включены более ста мастер-классов и оздоровительных практик на любой вкус. На трех площадках будет происходить творчество: музыкальное, танцевальное и рукодельное, еще на одной — семинары с практическими знаниями для самореализации в разных сферах. «Физкультурная» площадка объединит телесные практики.
Детско-семейное пространство «Этнофестиваля» «Дети Мира-2016» будет работать под названием «Открывая сердца». В его рамках пройдут мастер-классы по изготовлению поделок для детей разных возрастов, более десяти театральных представлений, выступления творческих коллективов с песнями, танцами, мюзиклами и различными шоу, выставка картин художниц Наталии Таберт и Алевтины Юрчак, благотворительная ярмарка. Активная развивающая программа будет представлена ролевыми и народными играми, мастер-классами по боевым искусствам, утренней танцевальной зарядкой, детской йогой.
Кроме того, юных гостей фестиваля ждет практика английского языка от «Еврошколы», обучение походной жизни от «Сам Себе Робинзон», вечерние посиделки у костра с этническими сказками, увлекательными историями о нашем городе и песнями. Состоятся интерактивные лекции об экологии и палеонтологии, заботе о бездомных животных, полете в космос и многом другом. Для молодежи будет работать отдельная площадка с настольными играми.
На территории фестиваля разместятся украшенные живыми цветами столовые, которые будут угощать гостей здоровой пищей и трезвыми напитками.
Все, кто еще не приобрел билеты на Этнофестиваль «Небо и Земля-2016», могут сделать это в магазинах «Мастерская подарков» (ул. Профсоюзная, 86) или «Анис» (ул. Республики, 92/4), а также в интернет-магазине.