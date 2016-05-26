Кинопремьеры недели: «Варкрафт» и «Алиса в Зазеркалье»

Фильм «Алиса в стране чудес» снискал бешеную популярность — только ленивый не наряжался в костюмы Безумного Шляпника или Красной королевы. Именно поэтому создатели фильма «Алиса в Зазеркалье» оставили полюбившихся персонажей и актеров — Алису в исполнении Миа Васиковска, Белую Королеву в исполнении Энн Хэтуэй и других. Не менее важным было и сохранить режиссера — особенный стиль Тима Бертона ни с чем не перепутаешь. Центральной фигурой сиквела по-прежнему остается Алиса, которая видит в снах сказочных персонажей. Проследовав за Белым Кроликом, Алиса попадает в параллельный мир, который больше походит на яркую картинку из книги.