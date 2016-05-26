Кинопремьеры недели: «Варкрафт» и «Алиса в Зазеркалье»

Алиса в Зазеркалье (Alice Through the Looking Glass)
Фильм «Алиса в стране чудес» снискал бешеную популярность — только ленивый не наряжался в костюмы Безумного Шляпника или Красной королевы. Именно поэтому создатели фильма «Алиса в Зазеркалье» оставили полюбившихся персонажей и актеров — Алису в исполнении Миа Васиковска, Белую Королеву в исполнении Энн Хэтуэй и других. Не менее важным было и сохранить режиссера — особенный стиль Тима Бертона ни с чем не перепутаешь. Центральной фигурой сиквела по-прежнему остается Алиса, которая видит в снах сказочных персонажей. Проследовав за Белым Кроликом, Алиса попадает в параллельный мир, который больше походит на яркую картинку из книги.
Где смотреть: «Киномакс», «Премьер», «СанСинема», «Синема Парк», «Азбука кино»
Варкрафт (Warcraft)
Геймеры всего мира с нетерпением ожидали выхода на экраны фильма «Варкрафт», чтобы полюбоваться на кинематографическое воплощение героев любимой игры. Здесь мы встретимся с представителями двух рас — орками и людьми, которым предстоит сразиться с древним злом, которые проникают в королевство сквозь темный портал. Каково это, перенести игровую вселенную в кино, можно узнать в России с сегодняшнего дня.
Где смотреть: «Киномакс», «Премьер», «СанСинема», «Синема Парк», «Азбука кино»
Сент-Амур: Удовольствия любви (Saint Amour)
Легкий и беззаботный французский фильм «Сент-Амур: Удовольствия любви» опьянит духом свободы, поисков приключений и любви. Фермера в фильме играет располневший и постаревший Жерар Депардье, который пытается сблизиться с тоже не слишком молодым сыном. Непутевый отпрыск не желает идти по пути отца, занимаясь разведением племенных быков, а хочет жениться. На протяжении всей ленты герои пьют вино и развлекаются — и это чувство легкого опьянения передается зрителю.
Где смотреть: «Синема Парк», «Азбука кино»
Убойная стрижка (The Legend of Barney Thomson)
Нам предстоит посмеяться над нелепым парикмахером-неудачником, который по несчастливому стечению обстоятельств убивает своего шефа. Его невозмутимая мамаша добавляет «перцу» этой комедийной истории — теперь она полностью безумна. За парикмахером Барни гоняется полиция, но улики и следы подозрительно похожи на орудующего в городе маньяка. Удастся ли Барни избежать наказания и остаться на свободе?
Где смотреть: «Азбука кино»
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