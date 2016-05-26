Четверых парней будут судить за кражу кабеля со строек

«К примеру, ночью 6 декабря 2015 года криминальный квартет со строительной площадки по ул. Достоевского похитил 40 м кабеля на сумму 31,6 тысяч рублей. А в ночь на 13 декабря молодые люди вновь наведались туда. Их машину увидел сторож и вызвал полицию, поскольку автомобиль попал в поле зрения видеокамеры при первой краже. Андрей К. был задержан полицейскими, а два его сообщника успели скрыться. Вскоре М. и подросток сами пришли в полицию и сознались в хищениях. Нурислам К. был установлен через несколько дней», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.