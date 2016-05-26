Четверых парней будут судить за кражу кабеля со строек

В Тюмени будут судить молодых людей, которые воровали кабель со строительных площадок, чтобы сдавать его в пункт приема цветных металлов. 22-летний Шамхал М., 21-летний Андрей К., 27-летний Нурислам К. и юноша, которому в момент совершения преступлений было 17 лет, обвиняются кражах и покушениях на кражу. Кроме того, взрослые парни обвиняются в вовлечении несовершеннолетнего в преступление.
Как полагает следствие, в октябре 2015 года молодые люди решили заняться кражами кабеля со строительных площадок. В совершение преступлений они, по версии следствия, вовлекли 17-летнего подростка, который участвовал в девяти противоправных деяниях. С октября 2015 по декабрь 2015 года было совершено восемь краж и два покушения на кражу. Всего было украдено 573 метров кабеля на общую сумму 377,5 тысяч рублей.
Все преступления совершались в ночное время. Злоумышленники на машине приезжали к строительной площадке, проникали на территорию, обесточивали кабель, срезали и сдавали его в пункт приема цветных металлов. Полученные деньги делили между собой. На некоторые стройплощадки злоумышленники наведывались неоднократно.
«К примеру, ночью 6 декабря 2015 года криминальный квартет со строительной площадки по ул. Достоевского похитил 40 м кабеля на сумму 31,6 тысяч рублей. А в ночь на 13 декабря молодые люди вновь наведались туда. Их машину увидел сторож и вызвал полицию, поскольку автомобиль попал в поле зрения видеокамеры при первой краже. Андрей К. был задержан полицейскими, а два его сообщника успели скрыться. Вскоре М. и подросток сами пришли в полицию и сознались в хищениях. Нурислам К. был установлен через несколько дней», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В ходе расследования выяснилось, что М. украл из ВАЗ-2114 еще магнитолу и бензопилу общей стоимостью около 14,5 тысяч рублей.
Прокуратура Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.