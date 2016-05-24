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В Затюменском можно будет перенестись в средневековье

24 мая 2016, 12:04
Фестиваль средневековой культуры Pax et bellum снова соберет в Затюменском парке любителей реконструкции, исторических турниров и ярмарок, театра и музыки. Он пройдет с 26 по 29 мая.
Сюжет
Тюмень

По программе в субботу зрителям представят реконструкцию фламандского кермеса — городского праздника. Вы увидите повержение огромного дракона отважным святым Михаилом — патроном булочников города Брюгге, кукольный и народный театр, турнир по лучной стрельбе (в формате popinjay shooting), особенно любимой во Фландрии, множество игр, а также — городской бугурт, поучаствуете в ярмарке.

В воскресенье будет еще один ярмарочный день, главным событием которого будет «классический» для фестиваля турнир и военная программа. Не обойдется и без музыкальной программы и театральных представлений.

На территории фестиваля будет развернут лагерь living history с аутентичными шатрами и палатками, приготовлением еды на костре. Проживающим в лагере запрещается использовать современные материалы, например, пластик. Спать реконструкторы будут на мешках-матрасах, набитых сеном.

Вход — свободный. Фестиваль проводится на территории лесопарка «Затюменский» вблизи центра зимних видов спорта ТюмГУ (ул. Барнаульская, 41, ост. «Питомник», автобусы 10, 30, 54, маршрутка 71).

#Новости#Фестивали#Тюмень#Историческая реконструкция#Ирина#Культура
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