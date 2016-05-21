Снова перемены: «Мостострой-12» в третий раз за год сменил руководство

Предприятие возглавил Станислав Кушнаренко, генеральный директор ООО «Тюменьстальмост». Прежний руководитель Сергей Полевиков был назначен на эту должность после увольнения Алексея Мельниченко и занимал кабинет временно.
Станислав Кушнаренко не собирается оставлять руководство компанией «Тюменьстальмост». «Буду управлять двумя компаниями. Совмещать. Опыт для этого у меня есть. Главная задача в новой должности — вывести предприятие в лидеры и сократить издержки производства, — рассказал Кушнаренко. — Компания на рынке 20 лет, в штате более 4 тысяч сотрудников. Надо смотреть в будущее: реализовывать существующие проекты и получать новые».
Не исключено, что теперь «Мостострой-12» ждут кадровые перемены.
«Есть планы по изменению структуры управления, формированию новых задач», — сообщил Кушнаренко.
Напомним, что в последнее время предприятие испытывало дефицит заказов, что привело к сокращениям персонала и задержкам зарплаты. «Мостострой-12» задолжал своим сотрудникам более 54 млн. рублей. В Государственной инспекции труда по Тюменской области уточнили, что к ним поступило более 30 письменных обращений сотрудников этого предприятия. Новоиспеченный глава уверяет, что процедура возврата долга работникам уже началась.
За 20 лет работы «Мостострой-12» построил более 415 мостов и 974 км автодорог по всей России. Также на счету у этого предприятия- одна из самых масштабных строек — реконструкция аэропорта «Рощино».