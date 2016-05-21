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Снова перемены: «Мостострой-12» в третий раз за год сменил руководство

21 мая 2016, 22:04
Предприятие возглавил Станислав Кушнаренко, генеральный директор ООО «Тюменьстальмост».
Сюжет
Тюмень

Предприятие возглавил Станислав Кушнаренко, генеральный директор ООО «Тюменьстальмост». Прежний руководитель Сергей Полевиков был назначен на эту должность после увольнения Алексея Мельниченко и занимал кабинет временно.

Станислав Кушнаренко не собирается оставлять руководство компанией «Тюменьстальмост». «Буду управлять двумя компаниями. Совмещать. Опыт для этого у меня есть. Главная задача в новой должности — вывести предприятие в лидеры и сократить издержки производства, — рассказал Кушнаренко. — Компания на рынке 20 лет, в штате более 4 тысяч сотрудников. Надо смотреть в будущее: реализовывать существующие проекты и получать новые».

Не исключено, что теперь «Мостострой-12» ждут кадровые перемены.

«Есть планы по изменению структуры управления, формированию новых задач», — сообщил Кушнаренко.

Напомним, что в последнее время предприятие испытывало дефицит заказов, что привело к сокращениям персонала и задержкам зарплаты. «Мостострой-12» задолжал своим сотрудникам более 54 млн. рублей. В Государственной инспекции труда по Тюменской области уточнили, что к ним поступило более 30 письменных обращений сотрудников этого предприятия. Новоиспеченный глава уверяет, что процедура возврата долга работникам уже началась.

За 20 лет работы «Мостострой-12» построил более 415 мостов и 974 км автодорог по всей России. Также на счету у этого предприятия- одна из самых масштабных строек — реконструкция аэропорта «Рощино».

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