Снова перемены: «Мостострой-12» в третий раз за год сменил руководство

Станислав Кушнаренко не собирается оставлять руководство компанией «Тюменьстальмост». «Буду управлять двумя компаниями. Совмещать. Опыт для этого у меня есть. Главная задача в новой должности — вывести предприятие в лидеры и сократить издержки производства, — рассказал Кушнаренко. — Компания на рынке 20 лет, в штате более 4 тысяч сотрудников. Надо смотреть в будущее: реализовывать существующие проекты и получать новые».