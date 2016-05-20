После совместного застолья изнасиловал подругу

«После совместного распития алкоголя, когда все участники застолья уснули, мужчина разбудил спящую знакомую, насильно затащил ее в кухню, где, применив физическую силу, изнасиловал. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места преступления», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.