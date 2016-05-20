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После совместного застолья изнасиловал подругу

20 мая 2016, 15:47
Выпивший житель Ялуторовского района разбудил заснувшую после застолья подругу и надругался над ней. 26-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование).

Преступление было совершено 17 мая в селе Беркут Ялуторовского района. Обвиняемый вместе с 35-летней потерпевшей распивали спиртные напитки в компании своих знакомых.

«После совместного распития алкоголя, когда все участники застолья уснули, мужчина разбудил спящую знакомую, насильно затащил ее в кухню, где, применив физическую силу, изнасиловал. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места преступления», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства происшествия.

#Новости#Ялуторовский район#Изнасилования#Таня#Происшествия
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