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На улице 50 лет Октября скончался велосипедист

20 мая 2016, 13:47
Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства гибели 27-летнего велосипедиста на улице 50 лет Октября в городе Тюмени.

Сегодня в 11 часу дня на улице 50 лет Октября в Тюмени велосипедист въехал в припаркованный автомобиль KIA. Со слов очевидцев, он двигался по краю проезжей части в направлении улицы Мельникайте. В районе дома № 53а, у детской поликлиники от внезапно изменил траекторию движения и врезался в иномарку.

На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи, медики в течение 30 минут проводили реанимационные мероприятия, пытаясь «завести» сердце 27-летнего парня, но безрезультатно.

Обстоятельства трагедии и причины смерти велосипедиста выясняются.

#Новости#Скорая помощь#Велосипедист#Транспорт#Евгений#Общество
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