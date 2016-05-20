На улице 50 лет Октября скончался велосипедист

Сегодня в 11 часу дня на улице 50 лет Октября в Тюмени велосипедист въехал в припаркованный автомобиль KIA. Со слов очевидцев, он двигался по краю проезжей части в направлении улицы Мельникайте. В районе дома № 53а, у детской поликлиники от внезапно изменил траекторию движения и врезался в иномарку.