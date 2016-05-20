Куда сходить в Тюмени в выходные: 20 -22 мая

В Тюмени, как и во всем мире, 21 мая пройдет «Ресторанный день». Точки общепита на один день откроются в The Loft (Сургутская, 11/2), где будут угощать кексами, проростками нута, чечевицы, зеленой гречки; а также во дворе микрорайона «Преображенский» — уже 22 мая. В «Преображенском» будут кормить до отвала салатами и легкими десертами «Маленькая редакция», пирогами Comeoncakes, осетинскими пирогами и колбасками «Гив ми май папаха плиз», хот-догами Brutal natural, классическими бургерами «Как мы любим», тортами, пирожными и конфетами Cheremukha cake, турецким чечевичным супом и кашами «Суп & Каша», а Sweet kit — сладостями. Начало в Преображенском в 13 часов. Здесь также запланирован просмотр короткометражек, активные игры на воздухе.