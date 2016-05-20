Куда сходить в Тюмени в выходные: 20 -22 мая

В субботу тюменцы смогут совместить прогулки по цветущему городу с посещением музеев — подготовлена насыщенная программа «Музейной ночи», осталось только выбрать из десятков выставок, экскурсии, мастер-классов, выступлений и других увеселений. С подробной программой можно познакомиться в материале NashGorod.ru.
Каждую субботу в «Галерее Вояж» Вас ждет «Большая Игротека» — увлекательные настольные игры! Приходите поиграть всей семьей, или с друзьями, или со второй половинкой! Отличное настроение, позитивная атмосфера, захватывающие настольные игры от компании «Мосигра»! Участие бесплатное. Ждем Вас каждую субботу с 15 до 18 часов на третьем этаже, в зоне фудкорта. Подробности на https://vk.com/voyagegallery.
Участников традиционного заезда на велосипедах «ВелоГон» ждут 21 мая в 9.00 часов на парковке по адресу: ул. Ямская, 122. Организаторы обещают обширную программу мероприятия: игры на природе, командные конкурсы, мастер-классы по прыжкам на велосипеде, приятная компания, красивые пейзажи, интересная дорога до места проведения, призы и подарки!
20 мая в 18:00 в торговом центре «Солнечный» пройдет отборочный тур конкурса красоты «Солнечная королева», в котором примут участие около 150 тюменок. Приходите и болейте за лучших девушек нашего города. А также принимайте участие в конкурсах от ведущего и выигрывайте подарки. Фотосессии, конкурсы, приятные эмоции ждут вас!
В воскресенье, 22 мая, в ресторане «Ермолаев» состоится концерт летчика-поэта, автора и исполнителя песен Вадима Захарова. Песни Вадима Захарова широко известны во всей Гражданской Авиации России и за её пределами.
20 мая в 19.00 в Тюменской филармонии выступит органистка собора Святого Семейства Хироко Иноуэ (Япония). Хироко Иноуэ — серьезный, вдумчивый, тонкий музыкант. Ее репертуар поражает необычайной широтой исполнительского кругозора и разнообразием жанров.
Вечер группы Arctic monkeys пройдет в The Loft (Сургутская, 11/2), начало в 19 часов, вход — 100 рублей.
22 мая на сцене Hoochie Coochie выступит московская группа «АЛОЭВЕРА». На сегодняшний день группа «АлоэВера» не похожа ни на кого на российской сцене: это откровенная и по-настоящему живая группа, которая не следует модным тенденциям, а просто делает то, что нравится. Начало в 19 часов, билеты от 700 рублей.
21 мая в клубе Freedom (Ленина, 4) выступит группа Deadsilence, играющая в жанре thrill. Начало в 19 часов.
Концерт группы «Телетайп» пройдет 22 мая в Тюмени в творческой лаборатории «Нота» (Гольцова, 22). Команда образовалась в 2009 году в городе Тюмень, с этого времени претерпела множество изменений по составу. Сегодня «Телетайп» — это электроакустический дуэт, которые исполняет песни собственного сочинения, от попсы до рок-баллад.
В Тюмени, как и во всем мире, 21 мая пройдет «Ресторанный день». Точки общепита на один день откроются в The Loft (Сургутская, 11/2), где будут угощать кексами, проростками нута, чечевицы, зеленой гречки; а также во дворе микрорайона «Преображенский» — уже 22 мая. В «Преображенском» будут кормить до отвала салатами и легкими десертами «Маленькая редакция», пирогами Comeoncakes, осетинскими пирогами и колбасками «Гив ми май папаха плиз», хот-догами Brutal natural, классическими бургерами «Как мы любим», тортами, пирожными и конфетами Cheremukha cake, турецким чечевичным супом и кашами «Суп & Каша», а Sweet kit — сладостями. Начало в Преображенском в 13 часов. Здесь также запланирован просмотр короткометражек, активные игры на воздухе.
22 мая состоится популярный фестиваль шоппинга #Igolkamarket. В 13:30 состоится мастер-класс модного стилиста Кати Поповой о трендах на лето 2016, а в 14:30 визажист Мария Екимова расскажет о новинках в бьюти-сфере и нюансах летнего макияжа. Также гостей мероприятия ждёт живая музыка, модные показы, танцевальные мастер-классы, фотозоны и множество сюрпризов. Самых маленьких гостей будет ждать игровая комната, огромный батут, шаржисты, сладкая вата, ярмарка с детскими товарами. Фестиваль проходит с 12:00 до 18.00 в БЦ «Нобель парк» (ул. Пермякова д.1 стр. 5, 6 этаж). Вход свободный!
Единственный и долгожданный концерт группы ХАСКИ в Тюмени пройдет 20 мая в клубе FreeDom (Ленина, 4). Все средства, собранные группой на этом концерте, будут переданы в помощь приюту для животных Лучший друг.
Представители бюро ARCHPOLE проведут встречи и экскурсии в Тюмени. 21 мая в 17 часов в Fabric состоится лекция. 22 мая в 10:00 в кофейне Staff coffee будут рассказывать о процессе создания объекта, в 11:45 экскурсия продолжится визитом в DoubleHouse, где его архитектор Илья Бокарёв поведает гостям о судьбе дома. В 13:30 с Исторической площади стартует прогулка с тюменскими дизайнерами и архитекторами по центру Тюмени. Все желающие могут присоединиться, чтобы услышать или рассказать о городе и его ключевых с позиции архитектуры и дизайна точках.
Тюменский скейт-парк открывает летний сезон. В субботу, 21 мая, у дворца «Пионер» пройдет презентация летних экстремальных видов спорта и молодежных субкультур. Участники ждут не только детей и подростков, но и взрослых — учить трюки на велосипеде или осваивать ролики никогда не поздно. Начало в 14 часов, финал в 19:30.