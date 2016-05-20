Ближе к земле: тюменцы вкладывают деньги в дачи

Из-за сильнейшего паводка в этом году покупатели стали внимательнее подходить к выбору местоположения будущего участка. Понесет ли он убытки, связанные с весенним половодьем? Если дачный участок проигрывает по этому показателю, то желающий обзавестись загородной недвижимостью смело торгуется с продавцом. Кстати, специалисты по недвижимости отмечают, в этом году правила диктует покупатель, а не продавец. Это обусловлено тем, что на рынке «загородки» очень много предложений, и продавцы готовы сбивать цены из-за высокой конкуренции. Так, еще в прошлом году торг составлял около 6%, теперь покупатель может сэкономить до 10% от первоначальной стоимости.