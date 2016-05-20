Ближе к земле: тюменцы вкладывают деньги в дачи

Самое востребованное в этом году направление — Велижанский тракт. Там можно купить дачный участок от 100 тысяч рублей.
Чаще всего тюменцы покупают участки с ветхими постройками или вовсе без них. Стоимость таких объектов недвижимости начинается от 100 и не превышает 300 тысяч рублей. Специалисты считают, что высокий спрос на дачи напрямую связан с «дачной амнистией», срок действия которой закончится 1 марта 2018 года. Кроме этого, из-за нестабильности экономики люди стремятся как можно быстрее вложить деньги (пусть даже небольшие) в недвижимость.
Пользуются спросом загородные участки по Московскому и Салаирскому трактам. Там земля стоит от 300, с постройками — от 400 тысяч рублей.
«В апреле было очень много желающих купить участок в Тюмени и ее окрестностях, — отмечает менеджер отдела продаж агентства недвижимости „Сова“ Сергей Сырятов. — Тюменцы в основном ищут дачи, стоимостью до 1 миллиона рублей, северяне — чуть дороже. Причем последним важно чтоб дачный участок был полностью готов к проживанию: со всеми постройками и коммуникациями».
Для сравнения, три года назад жители областной столицы свои предпочтения отдавали загородной недвижимости стоимостью до двух миллионов рублей.
Из-за сильнейшего паводка в этом году покупатели стали внимательнее подходить к выбору местоположения будущего участка. Понесет ли он убытки, связанные с весенним половодьем? Если дачный участок проигрывает по этому показателю, то желающий обзавестись загородной недвижимостью смело торгуется с продавцом. Кстати, специалисты по недвижимости отмечают, в этом году правила диктует покупатель, а не продавец. Это обусловлено тем, что на рынке «загородки» очень много предложений, и продавцы готовы сбивать цены из-за высокой конкуренции. Так, еще в прошлом году торг составлял около 6%, теперь покупатель может сэкономить до 10% от первоначальной стоимости.