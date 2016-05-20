«Би-2» споет для тюменцев в «Максимилиансе»

На сегодняшний день, «Би-2» — один из тех немногих коллективов, для кого удачный старт не стал одновременно и закатом музыкальной карьеры, пишет Daymusic.ru. Группа в одночасье ворвалась в ротацию всех радиостанций и телеканалов страны в 2000 году с песней «Полковнику никто не пишет», ставшей саундтреком к популярному и активно продвигаемому в те годы художественному фильму «Брат 2». Увы, как показывает практика, коллективу, снискавшему славу благодаря одной песне, редко удается вырваться за рамки ее популярности. Как правило, за этим следует ярлык «группы одного хита», а через некоторое время, и та самая песня, которую пела вся страна, попадает в разряд ретро.
С «Би-2» все был иначе, и, вполне возможно, что виной тому стала суровая школа выживания. Группа родом из Белоруссии была образована в 1985 году. Основателями коллектива являются Шура Би-2 и Лёва Би-2, которых однажды свела друг с другом минская детская театральная студия «Ронд». Далее последовали эмиграция в Израиль, а несколькими годами позже — в Австралию, где Лева и Шура продолжили реализацию себя как музыкантов.
«Би-2», бесспорно, являются новаторами: бесчисленное множество дуэтов, каждый из которых взлетал на вершины хит-парадов, участие в специальных проектах, шоу с симфоническими концертами и т.д. Нужно отдать должное, что группа умеет поддерживать интерес широкой аудитории, оставаясь при этом в рамках своего стиля и идя в ногу со временем.
Стоимость билетов — 1800, 2300, 2700, 3200, 3600, 4000 и 4500 рублей.