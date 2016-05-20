«Би-2» споет для тюменцев в «Максимилиансе»

На сегодняшний день, «Би-2» — один из тех немногих коллективов, для кого удачный старт не стал одновременно и закатом музыкальной карьеры, пишет Daymusic.ru. Группа в одночасье ворвалась в ротацию всех радиостанций и телеканалов страны в 2000 году с песней «Полковнику никто не пишет», ставшей саундтреком к популярному и активно продвигаемому в те годы художественному фильму «Брат 2». Увы, как показывает практика, коллективу, снискавшему славу благодаря одной песне, редко удается вырваться за рамки ее популярности. Как правило, за этим следует ярлык «группы одного хита», а через некоторое время, и та самая песня, которую пела вся страна, попадает в разряд ретро.