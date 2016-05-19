«Ночь музеев»: что, где, когда

Музей «Дом Машарова» приглашает на театральные зарисовки от обладателей золота XV Молодежных Дельфийских игр — театра-студии «Быть», выступление тюменских поэтов и писателей, выступление тюменского коллектива ВИА «Южный парк». Экскурсии в реставрационной мастерской: реставрация ткани, живописи, икон, металла. Только в музейную ночь в Музее-усадьбе Колокольниковых будет представлен выставочный комплекс «Григорий Распутин — загадка Российской истории» из частного Музея Г. Распутина в с. Покровское, а также фотовыставка «Жизнь за кадром» (воспоминания о Мэрилин Монро).