«Ночь музеев»: что, где, когда

Тюменцы смогут поучаствовать в новой экскурсии на двухэтажном автобусе «Иная Тюмень или город ИКС…», музейном квесте «Охотники за приведениями», а также стать зрителями презентации картин «Югорские богини», которую проведет автор — Леонид Лар.
В «Ночь музеев» в Археологическом музее-заповеднике впервые будет представлен «Андреевский клад» (украшения, монеты эпохи Средневековья). На территории музея посетители будут вовлечены в средневековые забавы первых поселенцев Тюменского острога, примут участие в мастер-классах и потешных боях, примерят костюмы и сделают фото на память.
Музей «Городская Дума» подготовил для зрителей выступление ансамбля бальных танцев «Современник», «Коробейчики», мажореток и барабанщиц НП «Тюменского Дома Актера». На выставке «Тюмень — Война — Великая Победа!» расскажут о жизни тыловой Тюмени в годы Великой Отечественной войны и предоставят возможность самим разобрать и собрать автомат Калашникова.
Галерея традиционных промыслов и ремесел откроет творческую мастерскую, где будут проводиться мастер-классы по декупажу, ткачеству, керамике, созданию традиционной народной куклы, тобольской резной кости.
В Музее изобразительных искусств выставка произведений мастеров Голландии, Испании, Франции, Италии и Германии «Европейская классика» заиграет по-новому под старинные музыкальные мотивы эпохи Средневековья в исполнении фолк-группы «Гилеад». А киноманов и театралов ожидает творческая встреча с Леонидом Окуневым, актером театра и кино, заслуженным артистом России, художественным руководителем и директором театра «Ангажемент им. В. С. Загоруйко».
Музей «Дом Машарова» приглашает на театральные зарисовки от обладателей золота XV Молодежных Дельфийских игр — театра-студии «Быть», выступление тюменских поэтов и писателей, выступление тюменского коллектива ВИА «Южный парк». Экскурсии в реставрационной мастерской: реставрация ткани, живописи, икон, металла. Только в музейную ночь в Музее-усадьбе Колокольниковых будет представлен выставочный комплекс «Григорий Распутин — загадка Российской истории» из частного Музея Г. Распутина в с. Покровское, а также фотовыставка «Жизнь за кадром» (воспоминания о Мэрилин Монро).
На площадках музеев будут работать летние кафе, сувенирные лавки, выставки-ярмарки.