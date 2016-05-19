«Люди Икс: Апокалипсис» в оригинале — в «Синема Парке»

По сюжету события «Дней Минувшего Будущего» оказали колоссальное влияние на мир, где мутанты и люди борются за свое место под Солнцем. В это нелегкое время Людям Икс предстоит столкнуться со своим самым опасным противником — древним мутантом Апокалипсисом, существом, схватка с которым может стать последней не только для мутантов, но и в принципе для всего человечества. В поисках способа победы над неуязвимым и бессмертным монстром Людям Икс предстоит узнать больше о происхождении своего вида. Но Апокалипсис неимоверно силен, и вероятность победы все уменьшается, ведь он твердо убежден, что только сильнейшие имеют право на выживание…