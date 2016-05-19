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«Люди Икс: Апокалипсис» в оригинале — в «Синема Парке»

19 мая 2016, 17:26
Только неделю, с 19 мая, в кинотеатре «Синема Парк» можно будет посмотреть оригинальную версию фильма «Люди Икс: Апокалипсис» с субтитрами.
Сюжет
Тюмень

Это возможность насладиться голосами всемирно известных актеров — Майкла Фассбендера, Дженнифер Лоуренс, Джеймса МакЭвоя, Николаса Холта, Эвана Питерса и Роуз Бирн.

По сюжету события «Дней Минувшего Будущего» оказали колоссальное влияние на мир, где мутанты и люди борются за свое место под Солнцем. В это нелегкое время Людям Икс предстоит столкнуться со своим самым опасным противником — древним мутантом Апокалипсисом, существом, схватка с которым может стать последней не только для мутантов, но и в принципе для всего человечества. В поисках способа победы над неуязвимым и бессмертным монстром Людям Икс предстоит узнать больше о происхождении своего вида. Но Апокалипсис неимоверно силен, и вероятность победы все уменьшается, ведь он твердо убежден, что только сильнейшие имеют право на выживание…

Оригинальная версия фильма будет идти только 1 неделю с 19 мая — не пропустите эту уникальную возможность. Билеты на любимые места можно приобрети прямо сейчас на сайте: http://www.cinemapark.ru/films/schedule/3063.

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